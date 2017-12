Egipt: Obešenih 15 obsojencev za teroristične napade na Sinajskem polotoku

Sinajski polotok središče džihadistov v Egiptu

26. december 2017 ob 14:12

Kairo - MMC RTV SLO, STA

Egiptovske oblasti so z obešanjem usmrtile 15 zapornikov, obsojenih terorističnih napadov na pripadnike varnostnih sil na sinajskem polotoku.

Usmrtitve so izvedli v dveh zaporih, kjer so bili obsojenci zaprti. Vojaška sodišča so jih obsodila napadov na policiste in vojake na Sinaju, ki velja za središče džihadistov v Egiptu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šlo naj bi za največje število usmrtitev v enem dnevu, odkar je predsednik od leta 2014 Abdel Fatah Al Sisi.

Džihadisti so na tem območju dejavni že vse od vojaškega udara leta 2013, ko je vojska odstavila tedanjega islamističnega predsednika Mohameda Mursija, ki ga je nasledil Al Sisi. Džihadisti redno izvajajo napade na pripadnike varnostnih sil, v katerih je bilo ubitih več sto vojakov in policistov ter tudi številni civilisti.

Eden zadnjih napadov se je zgodil pred enim tednom, ko so pripadniki t. i. Islamske države izvedli napad na vojaško letališče na severu polotoka. Napadli so v času obiska ministrov za obrambo in notranje zadeve na območju.

B. V.