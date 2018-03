Egipt: Sisi z veliko večino dobil nov predsedniški mandat

Opozorila o zatiranju neistomišljenikov

29. marec 2018 ob 16:11

Kairo - MMC RTV SLO, STA

Po objavljenih delnih izidih je egiptovski predsednik Abdel Fatah Al Sisi na predsedniških volitvah, ki so potekale od ponedeljka do srede, dobil drugi mandat z 92 odstotki podpore, poroča državni časnik Al Ahram.

Tridnevnih volitev se je udeležilo okoli 23 milijonov od 60 milijonov prijavljenih volivcev, poročanje egiptovskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Sisi je imel na volitvah samo enega tekmeca, malo znanega politika Muso Mostafo Muso, ki je do svoje odločitve za kandidaturo podpiral drugi mandat feldmaršala na čelu 96-milijonskega Egipta. Resnejši tekmeci Al Sisija so bodisi odstopili od kandidature bodisi so jih aretirali. Opozicijski politiki so zato pozivali k bojkotu volitev, poroča BBC.

Po nekaterih poročilih so ljudi k udeležbi na volitvah privabljali s hrano in denarjem, obljubljali pa naj bi jim tudi boljše javne storitve. Predstavnica Sisijeve kampanje je dejala, da je bil postopek "milijonodstotno demokratičen".

Sisi zrušil Mursija in postal predsednik

To so bile tretje predsedniške volitve v Egiptu po vstaji leta 2011, ki je z oblasti odnesla avtokratskega voditelja Hosnija Mubaraka, ki je bil na oblasti 30 let. Na prvih volitvah po njegovem padcu leta 2012 se je pomerilo 13 kandidatov. Največ glasov je dobil islamist Mohamed Mursi kot prvi egiptovski demokratično izvoljeni predsednik, a ga je vojska, ko ji je poveljeval Sisi po dobrem letu odstavila z državnim udarom. Nato je bil na predsedniških volitvah leta 2014 Al Sisi, ki je imel enega samega tekmeca, izvoljen s 97 odstotki podpore.

Organizacije za varstvo človekovih pravic opozarjajo, da od takrat poteka hudo zatiranje neistomišljenikov, v okviru katerega je bilo pridržanih na deset tisoče ljudi, še poroča BBC.

Končni izidi naj bi bili objavljeni v ponedeljek.

B. V.