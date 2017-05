Egipt v Libiji izvedel zračne napade na "oporišča teroristov"

Napad kot povračilo za streljanje na avtobus kristjanov

27. maj 2017 ob 07:31

Kairo - MMC RTV SLO/Reuters

Egiptovska vojska je v petek zvečer, le nekaj ur po napadu na avtobus koptskih kristjanov, v katerem je umrlo 29 ljudi, izvedla šest letalskih napadov na "vadišča teroristov" v sosednji Libiji.

Predsednik Abdul Fatah Al Sisi je napad na šest oporišč v mestu Derna v Libiji, kjer naj bi se napadalci urili, potrdil v televizijskem nagovoru v petek zvečer in poudaril, da Egipt nima zadržkov pred napadi na "teroristična oporišča" ne glede na to, kje so. Ob tem je Egipčanom zagotovil, da jih bo "varoval pred zlim", poroča BBC.

V nagovoru je še poudaril, da bi morali vse države, ki podpirajo terorizem, kaznovati, in se na pomoč obrnil na ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Napad na oporišča je sledil dopoldanskemu terorističnemu napadu v bližini egiptovske prestolnice Kairo, v katerem so neznanci streljali na avtobus, poln koptskih kristjanov, ki so bili namenjeni v samostan. Umrlo je 29 ljudi, najmanj 24 je bilo ranjenih, med njimi tudi veliko otrok.

Po poročanju Reutersa, ki je navedel anonimni vir v egiptovski vojski, so sledi za napadalci vodile do omenjenih oporišč. Uradno sicer odgovornosti za strelski napad ni prevzel nihče.

T. K. B.