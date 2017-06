Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Katar je zaradi svoje lege močno odvisen od Savdske Arabije. Foto: Reuters Egipt je zračni prostor za Katar zaprl 'do nadaljnjega'. Foto: Reuters Pogled na Doho. Katar po zaslugi nafte in zemeljskega plina velja za eno najbogatejših držav sveta. Foto: Reuters Sorodne novice Diplomatska ofenziva proti Katarju, ki ga obtožujejo podpiranja terorizma Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Egipt zaprl zračni prostor za Katar, ta poziva k dialogu

Prebivalci Katarja kopičijo zaloge hrane

6. junij 2017 ob 09:09

Doha - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Egipt je zaprl zračni prostor za katarska letala, enako naj bi v kratkem storila tudi Savdska Arabija in Bahrajn, kar pomeni, da je na letališču v Dohi, ki je pomembno prometno vozlišče, pričakovati zastoje, katarska letala pa bodo morala leteti po daljši poti.

Zaprtje zračnega prostora bo najbolj prizadelo katarskega letalskega prevoznika Qatar Airways, vplivalo pa bo tudi na Etihad Airways in Emirates, prevoznika iz Abu Dabija oziroma Dubaja. Ker bo po pričakovanjih tudi Savdska Arabija zaprla svoj zračni prostor, se bodo morala katarska letala izogniti vstopu v zračni prostor svoje velike zahodne sosede in na poti proti severu leteti čez Iran, na poti proti jugu pa čez Somalijo, kar bo podaljšalo njihovo pot in čas letenja, poroča BBC. Neimenovani somalski predstavnik je v ponedeljek izjavil, da je najmanj 15 letal Qatar Airwaysa letelo čez njihov zračni prostor, kar je mnogo več kot običajno.

V rubriki Glej ga, Sloven'c smo se leta 2014 pogovarjali z Alenom Mlekužem, ki živi v Dohi.

Katar ponudil pogajanja

Katarski zunanji minister Šejk Mohamed Bin Abdulrahman Al Thani je televizijski postaji Al Džazera zatrdil, da bo Katar kljub diplomatski ofenzivi svojih sosed "še naprej imel dostop do sveta prek mednarodnih plovnih poti in mednarodnega zračnega prostora". Vodstvo države je nato sporočilo, da so pripravljeni na pogajanja za razrešitev spora in da proti državam ne bodo sprejeli povračilnih ukrepov, saj si prizadevajo za dialog.

OGLEDALO KATARJA



Prebivalstvo: 2,7 milijona, od tega 2 milijona moških

Sestava prebivalstva: 25 % Indijcev, 12 % Katarcev, 6 % Šrilančanov, 5 % Pakistancev

Površina: 11.437 kvadratnih kilometrov

Religija: Islam

BDP na prebivalca: 68.940 dolarjev

Denarna enota: Rijal



Spomnimo, v ponedeljek so zalivske države s Savdsko Arabijo na čelu nepričakovano prekinile diplomatske odnose s Katarjem, češ da podpira terorizem. Državljane Katarja so pozvali, naj v 14 dneh zapustijo njihove države. Prekinitvi odnosov so se pridružili še Egipt, Jemen, Libija in Maldivi. Savdska Arabija je sporočila, da je s Katarjem zaprla vse meje, v 24 urah pa naj bi vse omenjene države prekinile tako zračne, kopenske in morske povezave s Katarjem, ki je močno odvisen od uvoza iz sosednjih držav.

Egipt je sporočil, da za katarske ladje in letala zapira vsa svoja pristanišča in letališča, zato je v ponedeljek več letalskih družb odpovedalo lete v Katar. Z današnjim dnem v katarsko prestolnico Doha ne letijo več letalske družbe Združenih arabskih emiratov Emirates, Etihad, flydubai in Air Arabia ter savdska Saudi Airlines.

Savdska Arabija je tudi zaprla svoje uredništvo televizijske postaje Al Džazira, zagotovila pa je, da se bodo katarski državljani lahko udeležili tradicionalnega romanja v Meko.

Največja težava: hrana

Katar, država z 2,7 milijona prebivalcev, je popolnoma odvisna od uvožene hrane, zato so se tamkajšnji ljudje odpravili v trgovine in začeli v strahu kopičiti zaloge. Veliko večino hrane Katar uvozi prek Savdske Arabije, a ta meja je zdaj zaprta, dodaja BBC. Prek svoje zahodne sosede v Katar prihaja tudi gradbeni material, ki je ključen za katarski energetski sektor in gradnjo infrastrukture za svetovno nogometno prvenstvo leta 2022.

Katarsko bogastvo sloni na izvozu nafte in zemeljskega plina, ki ju črpajo na morju, tako da ta sektor ne bo preveč prizadet. Katar je tudi član organizacije naftnih držav Opec.

V prid Iranu, Hamasu in Hezbolahu

Spor med zalivskimi državami se je zaostril konec maja, ko je katarska državna tiskovne agencija objavila izjave katarskega emirja v prid Iranu, palestinskemu gibanju Hamas, muslimanski bratovščini in libanonskemu gibanju Hezbolah. V Katarju so te besede zanikali in zatrdili, da je bila agencija tarča hekerskega napada, a v sunitskih državah na Arabskem polotoku tega očitno niso verjeli in nastalo je veliko razburjenje. Mediji pa so ne glede na pojasnila katarskih oblasti še vedno objavljali sporne izjave.

Po poročanju izraelskega časnika Haaretz so sicer katarske oblasti od več Hamasovih voditeljev, med drugim od bivšega člana vojaškega krila Saleha al Arurija in Muse Dudina, zahtevale, da zapustijo državo, da bi zmanjšali pritisk arabskih držav. Iz Katarja je sicer res odšlo več visokih predstavnikov palestinskega gibanja Hamas, a je bila odločitev o odhodu sprejeta v interesu gibanja, je sporočil predstavnik Hamasa v Gazi.

Želijo "politično skrbništvo" nad Katarjem

Katar se je na osamitev v ponedeljek odzval z besedami, da gre za nepravičen ukrep, katerega namen je, da bi Doha pristala na "politično skrbništvo". "Ukrepi so neupravičeni in temeljijo na lažnih in neutemeljenih trditvah. Cilj je jasen - da bi razglasili skrbništvo nad državo, kar je kršitev katarske suverenosti," je sporočilo katarsko zunanje ministrstvo.

ZDA in Turčija za umiritev razmer

Poteza predstavlja resen razkol med vplivnimi zalivskimi državami, ki so obenem tudi tesne zaveznice ZDA. Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je v odzivu pozval države, naj razrešijo razlike med sabo. "Vsekakor spodbujamo vse strani, da se pogovorijo o razlikah," je dejal v Sydneyju. "Menimo, da je pomembno, da članice Sveta za sodelovanje zalivskih držav (GCC) ostanejo enotne," je dodal.

Podoben poziv je na države naslovila Turčija in obenem ponudila pomoč pri reševanju spora. "Gre za razvoj dogodkov, ki nas je zelo razžalostil," je dejal turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu. "Lahko so težave med temi državami, a dialog mora vedno pretehtati," je dejal. Iran je pozval k dialogu. "Rešitev razlik med državami v regiji, vključno s trenutnim problemom med Katarjem in tremi sosedami, je mogoče le s političnimi in mirnimi metodami ter dialogom med stranmi," je v izjavi zapisalo iransko zunanje ministrstvo.

A. P. J.