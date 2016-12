Egipt zaradi Trumpa preložil glasovanje o resoluciji proti izraelskim naselbinam

Izrael je dosegel preložitev glasovanja

23. december 2016 ob 11:27

New York - MMC RTV SLO

Egipt je tik pred zdajci preložil glasovanje o njegovem predlogu resolucije ZN-a, ki obsoja izraelske naselbine na zasedenih palestinskih ozemljih, potem ko je Donald Trump izrazil svoje nasprotovanje.

Ameriški uslužbenec je sicer za BBC dejal, da so ZDA razmišljale, da bi se vzdržale, kar bi pomenilo, da bi bila resolucija lahko sprejeta. To bi bilo sicer presenetljivo glede na tradicijo ameriškega zavračanja resolucij, ki so kritične do Izraela. Kot poroča Al Džazira, so ZDA podobno resolucijo že blokirale leta 2011.

Predstavnik izraelskih oblasti je za Reuters po preložitvi glasovanja dejal, da je Izrael kontaktiral prehodno ekipo novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, in jo pozval, naj Trump posreduje.

Trump je nato govoril po telefonu z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem. "Voditelja sta se strinjala, da je novi administraciji treba dati priložnost, da se celovito loti vseh vidikov palestinskega vprašanja za dosego celovite rešitve," so sporočili iz predsedniške palače v Kairu, poroča Slovenska tiskovna agencija. Trump bo predsednikovanje prevzel 20. januarja.

Še ena v vrsti resolucij, ki se ne upoštevajo

O resoluciji, ki bi pozvala Izrael, naj preneha z gradnjo novih naselbin na okupiranem palestinskem ozemlju (na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu), naj bi Varnostni svet ZN-a glasoval v četrtek, a je Egipt predlog umaknil nekaj ur pred začetkom srečanja VS-ja. V resoluciji bi bilo zapisano, da je ustavitev gradnje naselbin "nujno za rešitev rešitve v obliki dveh držav", pozvala pa bi k "takojšnjim ukrepom, da se obrnejo negativni trendi na terenu", poroča Al Džazira.

Nekateri kritiki resolucije medtem opozarjajo, da ne vidijo smisla v novi resoluciji, saj je ZN sprejel v preteklosti že več resolucij (recimo iz leta 1979), ki Izrael izrecno pozivajo k prenehanju gradnje naselbin in spoštovanju 4. Ženevske konvencije, ki prepoveduje preseliltev svojega prebivalstva na zasedeno ozemlje. Na okupiranih palestinskih območjih sicer živi že več kot pol milijona izraelskih judovskih naseljencev.

Izrael računa na ZDA

Pred predvidenim srečanjem je izraelski premier Benjamin Netanjahu dejal, da Izrael "globoko ceni enega od stebrov ameriško-izraelskega zavezništva: pripravljenost ZDA, da se leta in leta upira v ZN-u in daje veto na protiizraelske resolucije". Dodal je, da upa, da ZDA te politike ne bodo opustile.

Tudi Trump je Varnostni svet pozval, naj resolucije ne sprejme. Ponovil je stališče Izraela, da bo "mir med Izraelci in Palestinci lahko dosežen le prek neposrednih pogajanj med obema stranema, ne pa pred vsiljevanja pogojev s strani ZN-a". To bi namreč "spravilo Izrael v zelo slab pogajalski položaj in je izjemno nepošteno do vseh Izraelcev," je po poročanju BBC-ja dejal Trump.

Trump še bližje Izraelu kot Obama

Trump nakazuje, da bo Izraelu naklonjen še bolj kot Barack Obama, ki je nedavno s to državo kljub ostrim kritikam na račun njenih naselbin na zasedenih ozemljih sklenil dogovor, po katerem bodo ZDA Izraelu v naslednjih desetih letih namenile za 38 milijard dolarjev vojaške pomoči. Tako je Trump obljubil, da bo za glavno mesto Izraela priznal Jeruzalem in tja premaknil ameriško veleposlaništvo.

V Jeruzalemu zaradi spornega statusa mesta sicer svojega veleposlaništva nima niti ena država. Veleposlaništva so tako v Tel Avivu. Izrael je namreč vzhodni Jeruzalem zavzel v vojni leta 1967 in ga nato za razliko od Zahodnega brega in Gaze pripojil, česar mednarodna skupnost na čelu z Združenimi narodi ni nikoli priznala.

Kot smo poročali, je poleg tega za ameriškega veleposlanika v Izraelu izbral Davida Friedmana, ki nasprotuje rešitvi spora med Izraelci in Palestinci po načelu dveh držav, obenem pa je zagovornik gradnje judovskih naselbin na okupiranih območjih, ki so nezakonita po mednarodnem pravu. Izrael tega ne priznava in vzraja, da bi moral biti končni status naselbin določen v bodočih pogovorih o palestinski državnosti.

B. V.