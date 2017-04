Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Do eksplozije je prišlo na postaji Seneni trg (Senaja ploščad). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Eksplozija na postaji podzemne železnice v Sankt Peterburgu

Več smrtnih žrtev

3. april 2017 ob 14:26

Sankt Peterburg - MMC RTV SLO

Na postaji podzemne železnice v Sankt Peterburgu je odjeknila silovita eksplozija. Podrobnosti še niso znane, ruski mediji pa poročajo o najmanj desetih smrtnih žrtvah in najmanj 20 ranjenih.

Do eksplozije je prišlo na postaji Seneni trg (Senaja ploščad) v središču drugega največjega mesta v Rusiji, ki so jo medtem že evakuirali. Oblasti so zaprle tudi sedem drugih postaj podzemne železnice v mestu.

Fotografije, objavljene na družbenih omrežjih, kažejo povsem uničen vagon, ranjene ljudi na trgu in postajo v dimu.

Kot piše RT, je eksplozijo najverjetneje povzročila improvizirana eksplozivna naprava, podtaknjena v enega od vagonov vlaka.

Ruski mediji poročajo, da je morda prišlo celo do dveh eksplozij - druga naj bi odjeknila na bližnji postaji pri Tehnološkem inštitutu.

O dogodku je že bil obveščen tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki se danes mudi v Sankt Peterburgu, kjer bi moral danes gostiti beloruskega kolega Aleksandra Lukašenka.

