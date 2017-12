Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Neuradno je eksplodiralo zaradi tehnične napake. Foto: Reuters Center v kraju Baumgarten an der March blizu meje s Slovaško je največji avstrijski center za sprejem in distribucijo zemeljskega plina iz Rusije, Norveške in od drugod. Foto: Reuters Izredne razmere so zaradi avstrijske eksplozije razglasili tudi v Italiji. Foto: Reuters Eksplozija je bila zelo močna. Foto: Reuters Dodaj v

Eksplozija v centru za distribucijo plina v Avstriji - omejena dobava tudi v Slovenijo

Ena smrtna žrtev in 18 ranjenih

12. december 2017 ob 12:11,

zadnji poseg: 12. december 2017 ob 14:28

Dunaj - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V največjem avstrijskem centru za distribucijo zemeljskega plina v kraju Baumgarten an der March vzhodno od Dunaja je odjeknila močna eksplozija, v kateri je en človek umrl, 18 ljudi pa je ranjenih. Zaradi nesreče je omejena tudi dobava plina v Slovenijo.

Eksplozija je odjeknila ob 8.45, nato pa je izbruhnil požar, ki so ga gasilci spravili pod nadzor. Časnik Kronen Zeitung je poročal celo o 60 ranjenih, gasilci pa so pozneje potrdili eno smrtno žrtev in 18 ranjenih. Od tega jih je najmanj pet dobilo hujše opekline.



Eksplozija je bila silovita, požar, ki je zatem izbruhnil, pa je zajel šest stavb v centru, ki so skoraj popolnoma zgorele. Na območje so prišla številna gasilska vozila in dva reševalna helikopterja.

Policija je sporočila, da sumijo, da je vzrok eksplozije tehnična napaka. Do eksplozije naj bi prišlo na delu plinovoda, ki teče na površju in ki so ga že tudi izolirali in ni več v pogonu.

Eden največjih tovrstnih centrov

Center v kraju Baumgarten an der March blizu meje s Slovaško je največji avstrijski center za sprejem in distribucijo zemeljskega plina iz Rusije, Norveške in od drugod. Po podatkih upravljavca zemeljski plin tu izmerijo, testirajo in pripravijo za transport.

Gre za enega najpomembnejših središč za distribucijo zemeljskega plina v Evropi, od koder gredo transavstrijski, zahodnoavstrijski ter

avstrijsko-madžarski plinovodi. Distribucijska mreža obsega skoraj 40.000 kilometrov.

Iz tega centra distribuirajo zemeljski plin tudi v Nemčijo, Italijo, Francijo, Hrvaško, Madžarsko in tudi v Slovenijo. Prek njega gre okoli tretjina ruskega plina za Zahodno Evropo. Gas Connect Austria je sicer v stoodstotni lasti avstrijskega energetskega koncerna OMV.

Omejena dobava tudi v Slovenijo

Kot je za Finance povedal direktor tehničnega sektorja v družbi Plinovodi Franc Cimerman, sistem prenosa plina iz Avstrije v Slovenijo trenutno deluje z omejenimi zmogljivostmi. "Delamo vse, da ne bi prišlo do prekinitev dobave plina v Sloveniji," je pojasnil.

Plinovodi so na svojih spletnih straneh zapisali, da si prizadevajo zagotoviti čim večjo razpoložljivost prenosnih zmogljivosti za preusmeritev dobav za nemoteno oskrbo slovenskega plinskega trga.

Italija razglasila izredne razmere

Italija je zaradi eksplozije v skladu z evropsko direktivo razglasila izredno stanje pri oskrbi s plinom. Kot so zapisali na tamkajšnjem ministrstvu za gospodarstvo, sicer Italiji ne grozi takojšnja energetska kriza, saj ima država dovolj plinskih zalog.

Italijanski minister za industrijo Carlo Calenda je poudaril, da dogodek izpostavlja potrebo po raznovrstnosti pri oskrbi s plinom, pri čemer je izpostavil Transjadrarnski plinovod (TAP). Gradnji slednjega nasprotujejo lokalne oblasti in okoljevarstvene skupine. "Če bi imeli TAP, nam ne bi bilo treba razglašati izrednih razmer," je dejal.

