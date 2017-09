Eksplozije v vojaških skladiščih hud udarec za ukrajinsko vojsko

28. september 2017 ob 12:24

Izguba streliva po ogromnih eksplozijah v dveh skladiščih ukrajinske vojske po besedah vodje ukrajinskega varnostnega sveta predstavljajo največji udarec za bojno zmogljivost ukrajinske vojske od začetka konflikta s proruskimi separatisti.

"Država je utrpela največji udarec za naše bojne zmogljivosti od začetka vojne," je dejal Oleksandr Turčinov.

Torkovi eksploziji v vojaškem oporišču v Vinici na vzhodu Ukrajine je sledil obsežen požar, zaradi katerega so v krogi petih kilometrov evakuirali 30.000 prebivalcev. Številne hiše v okolici so imele zaradi eksplozije uničena okna in vrata.

Eksplozija je odjeknila v času, ko je na območju potekala velika protiteroristična operacija. Po prvih domnevah ukrajinskega vojaškega tožilstva je bila eksplozija posledica sabotaže, za katero naj bi stali proruski uporniki.

Ukrajinski premier Volodimir Grojsman je bo obisku območja dejal, da so bili na delu "zunanji dejavniki".

Drug požar letos

V enem največjih skladišč orožja v državi je bilo shranjenih okoli 188.000 ton streliva, med drugim tudi rakete za raketomete. To je že drugi požar v vojaškem skladišču letos. Marca je zagorelo v skladišču streliva v Balakliji v pokrajini Harkov ob meji z Rusijo. Tudi v tem primeru je šlo po mnenju oblasti za sabotažo.

Konflikt na vzhodu Ukrajine traja že od spomladi leta 2014 in po ocenah Združenih narodov je do zdaj umrlo 10.000 ljudi. Oblasti v Kijevu in njihove zahodne zaveznice obtožujejo Rusijo, da z orožjem pomaga upornikom, kar pa v Moskvi vse skozi zanikajo.

Februarja leta 2015 so se Ukrajina, Rusija, Nemčija in Francija v beloruski prestolnici Minsk dogovorile o mirovnem dogovoru za vzhod Ukrajine, a do danes orožje še ni utihnilo.

