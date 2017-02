Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Eksploziji nista ogrozili okoliških prebivalcev v Kragujevcu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Eksploziji v skladišču orožja v Kragujevcu zahtevali smrtno žrtev

Eksplodiralo v skladišču tromblonskih min in streliva

28. februar 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 28. februar 2017 ob 19:16

Kragujevac - MMC RTV SLO

V skladišču orožja v Kragujevcu v osrednji Srbiji sta odjeknili eksploziji, ki sta zahtevali eno smrtno žrtev. Ranjenih je bilo 25 ljudi, tri pa še pogrešajo.

Med gašenjem požara po prvi eksploziji je sledila še druga eksplozija. Kot poroča B92, so angažirali vse zmogljivosti nujne pomoči v mestu, na pomoč pa so poslali tudi vojaška zdravstvena vozila.

V delu skladišča, kjer sta se zgodili eksploziji, se je zrušil strop. Vse poškodovance so prepeljali v klinični center v Kragujevcu in niso v smrtni nevarnosti.

Vodja sektorja za izredne razmere v Kragujevcu Dragoš Radovanović je povedal, da se niso odločili za evakuacijo okoliških stanovalcev, saj za to ni bilo razlogov. Pri gašenju požara so pomagala tudi vozila mestnega komunalnega podjetja in vodovoda.

Na kraj dogodka sta prispela obrambni minister Zoran Đorđević in njegov pomočnik Nenad Miloradović.

Eksploziji sta odjeknili v skladišču, kjer so shranjene tromblonske mine in strelivo.

G. V.