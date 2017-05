Emmanuel Macron prepričljivo novi predsednik Francije

39-letnik je postal najmlajši francoski predsednik

7. maj 2017 ob 08:57,

zadnji poseg: 7. maj 2017 ob 21:00

Pariz - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

V drugem krogu predsedniških volitev v Franciji je po izidih vzporednih volitev Emmanuel Macron s 65,1 odstotka prepričljivo premagal Marine Le Pen, ki je dobila 34,9 odstotka.

Le Penova je v telefonskem pogovoru Macronu že čestitala za zmago in mu zaželela uspeh pri soočanju z "velikimi izzivi", ki ga čakajo.

Predstavnik politične sredine Emmanuel Macron je ob izvolitvi dejal, da se začenja nova era v francoski zgodovini. "Nocoj se je obrnila nova stran v naši zgodovini. Želim, da bo to stran ponovnega odkritja upanja in zaupanja," je dejal za Reuters.

Skrajna desničarka Marine Le Pen je dejala, da so Francozi glasovali za kontinuiteto ter dodala, da je francoska politična krajina razdeljena med domoljube in globaliste.

Ob tem je napovedala tudi konkretne reforme v Nacionalni fronti, da bo ta izpolnila pričakovanja ljudstva. Za začetek naj bi iz imena odstranili besedo "fronta".



Odzivi na Macronovo zmago

Macronu sta za zmago preko tiskovnih predstavnikov že čestitali britanska premierka Theresa May in nemška kanclerka Angela Merkel, ki je dejala, da je zmaga Macrona zmaga močne združene Evrope in francosko-nemškega prijateljstva. V telefonskem pogovoru je Macronu za zmago čestital francoski predsednik Francois Hollande, ki je dejal, da se večina francoskega ljudstva želi združiti okoli "vrednot republike". Francoski premier Bernard Cazeneuve je dejal, da se je francosko ljudstvo odločilo, da obdrži svoje mesto v srcu Evrope.

Novemu predsednika sta čestitala tudi slovenski premier Miro Cerar in predsednik republike Borut Pahor. "Čestitke Macronu in Franciji. Spodbudna novica za evropsko prihodnost," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Pahor. "Iskrene čestitke Emmanuelu Macronu in Francozom, ki so močno podprli #prihodnostEU," pa je na Twitterju zapisal Cerar.

Iz glavne pariške mošeje so sporočili, da izvolitev Macrona daje upanje francoskim muslimanom, da bodo lahko živeli v slogi ob spoštovanju francoskih vrednot.

Volilna udeležba do 17. ure več kot 65-odstotna

Francosko notranje ministrstvo je sporočilo, da se je do 17. ure volitev udeležilo 65,3 odstotka volivcev. V drugem krogu volitev pred petimi leti je udeležba ob 17. uri znašala 71,96 odstotka. Po poročanju francoskih medijev gre tudi za najnižjo volilno udeležbo do 17. ure od leta 1969.

Po poročanju dopisnika Televizije Slovenija Matjaža Trošta je Macron očitno močno dobil glasovanje na francoskih čezmorskih območjih ter v Kanadi in ZDA.

Francijo čakajo še parlamentarne volitve

Po predsedniških volitvah Francijo čez dober mesec dni čakajo še parlamentarne volitve. Prav te bodo odločilne za dejanski vpliv novega predsednika.

B. V., J. R.