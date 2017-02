Ena izmed osumljenk umora Kim Džong Nama naj bi verjela, da nastopa v TV-potegavščini

Trupla Malezija še ne namerava predati Severni Koreji

Ena izmed dveh pridržanih osumljenk umora Kim Džong Nama je mislila, da nastopa v TV-šovu, je sporočila indonezijska policija. Kima naj bi ubili tako, da so mu v obraz poškropili strupeno snov.

Kim Džong Nama, polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, so po mnenju policije ubili s strupeno snovjo med čakanjem na vkrcanje na letalo v Kuala Lumpurju. Preiskovalci zdaj skušajo ugotoviti, za kakšen strup je šlo. Zaradi suma umora so bili pridržani dve ženski in moški, več osumljencev še iščejo.

Indonezijka Siti Aišah, ena izmed prijetih osumljenk, po besedah načelnika indonezijske policije Tita Karnaviana, trdi, da je verjela, da nastopa v TV-potegavščini. Karnavian je dejal, da sta ženski zoper druge moške že izvedli potegavščino, v okviru katere sta jih prepričali, naj zaprejo oči, preden sta jih poškropili z vodo.

"Podobno dejanje sta izvedli že tri ali štirikrat, za kar sta prejeli nekaj dolarjev. Pri zadnji tarči, Kim Džong Namu, pa so bile v razpršilu domnevno nevarne sestavine," je dejal Karnavian. "Ni se zavedala, da je šlo za poskus atentata od domnevno tujih agentov," je glede osumljenke dodal načelnik.

Južna Koreja sicer trdi, da sta umor izvedli agentki severnokorejske obveščevalne službe.

Malezija še ne bo vrnila trupla

Medtem je Severna Koreja od Malezije zahtevala takojšnjo predajo Kim Džong Namovega trupla. Severnokorejski veleposlanik v Maleziji Kang Čol je ob tem dejal, da njegova država ni privolila v obdukcijo trupla in da bi kategorično zavrnila ugotovitve, ki bi iz nje izhajale.

"Odločno pozivamo malezijsko stran, da se ne zapleta v politično zaroto sil, sovražnih Korejski ljudski demokratični republiki, ki si želijo pokvariti podobo naše republike," je po poročanju BBC-ja še povedal veleposlanik. To je bil prvi uradni odziv Severne Koreje po tem, ko so Kim Džong Nama našli mrtvega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Malezija odgovarja, da trupla Severni Koreji ne bo izročila, dokler družina ne posreduje DNK-vzorcev in ne bodo opravljene vse preiskave.

Padel v nemilost očeta

Kim Džong Nam je nekoč veljal za najverjetnejšega naslednika na mestu severnokorejskega voditelja, a se je znašel v nemilosti očeta Kim Džong Ila, potem ko je leta 2001 s ponarejenim potnim listom neuspešno poskušal vstopiti na Japonsko in obiskati Disneyland. Odtlej je živel v izgnanstvu, večinoma v Macau, vodenje Severne Koreje pa je po smrti očeta leta 2011 prevzel Kim Džong Un.

Južnokorejski mediji so pred smrtjo Kim Džong Nama že dalj časa poročali o napetostih med njim in Kim Džong Unom ter namigovali, da se severnokorejski diktator želi znebiti svojega polbrata. Ta je sicer vseskozi zatrjeval, da ne želi prevzeti oblasti v državi.

