Erdogan: EU zapravlja turški čas

Obletnica spodletelega državnega udara

12. julij 2017 ob 07:42

Ankara - MMC RTV SLO/Reuters

V času obhajanja obletnice spodletelega državnega udara je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan v intervjuju za BBC dejal, da bo za Turčijo pomirjujoče, če je Evropska unija ne sprejme medse.

"Turčija je sposobna stati na svojih dveh nogah," je Erdogan povedal za BBC in dejal, da EU samo zapravlja turški čas.

Ob tem je zanikal, da je država zaprla 150 novinarjev in dejal, da sta zaprta le dva novinarja. Ravno v tem času je Turčija sicer podaljšala pridržanje regionalnega direktorja Amnesty International ter devetih drugih predstavnikov medijev.

Idil Eser in še devet drugih je bilo prijetih med delavnico o digitalni varnosti in upravljanja s podatki, saj naj bi bili pripadniki oborožene teroristične organizacije, a po podatkih Amnesty International Turčija ni razjasnila katere.

Aretacije so ponovno sprožile mednarodne kritike in pod vprašaj postavile turško približevanje EU-ju, a Erdogan pravi, da bo Turčija izvedla svoj plan B in C, če jim EU prepreči vstop. "Evropska unija za nas ni nepogrešljiva. Smo sproščeni," pravi Erdogan.

"Odnos EU-ja do Turčije je neiskren"

"Ko sem bil prvič premier, so Turčijo opisovali kot državo, ki je med srečanji evropskega vrha izvedla tiho revolucijo. Danes nas ta ista EU ne samo ne vabi več na srečanja vrha, temveč še zapravlja naš čas," meni predsednik in dodaja, da večina Turkov ne želi več članstva v EU-ju ter da je evropski odnos do Turčije neiskren.

"Kljub vsemu bomo še kratek čas iskreni z EU-jem. Videli bomo, kaj nam to prinaša," zaključuje Erdogan.

Prva obletnica spodletelega udara

Predsednik je za BBC spregovoril ob obeleževanju spodletelega državnega udara, za katerega oblasti krivijo v ZDA živečega klerika Fethullaha Gülena. Udar se je zgodil 15. julija. Obeleževanje obletnice se je začelo z vladnim obiskom pokopališča žrtev, vrhunec pa bo Erdoganov govor 16. julija. Ob robu so napovedani tudi opozicijski protesti.

12 mesecev po udaru je po državi še vedno razglašene izredne razmere. V uporu, v katerem je vojska bombardirala vladne prostore, je umrlo najmanj 260 ljudi. Več kot 50.000 ljudi so aretirali, 140.000 ljudi je bilo odpuščenih ali suspendiranih.

Zaprli več kot 160 medijev

Oblasti so zaprle več kot 160 medijev, brez dela je ostalo 2.500 novinarjev. Po podatkih ameriške nevladne organizacije Odbor za zaščito novinarjev Turčija zapre največ novinarjev na svetu. Pri vprašanju na to temo je Erdogan napadel BBC, da mu ne omogočajo pravice do svobode govora.

"V Turčiji ni nihče zaprt zaradi novinarstva. Opozicijski novinarji pišejo ogromno žaljivih prispevkov o meni," meni Erdogan in dodaja, da "ti ljudje nimajo statusa novinarja. Nekateri med njimi so sodelovali s terorističnimi organizacijami, drugi so zaprti zaradi posedovanja orožja. Nekateri so vandalizirali bančne avtomate in jih ropali."

63-letni predsednik meni, da so se njegovi nasprotniki infiltrirali v sodstvo, vojsko, policijo in medije. "Tako so se lahko organizirali, da so izvedli državni udar. Skupaj delujejo, da bi zrušili državo, nato pa bi zaščito iskali kot novinarji."

Turčija kot podpornik Katarja

Glede turške podpore Katarju v času diplomatske krize z zalivskimi državami Erdogan odgovarja, da Turčija ni del krize, želi le promovirati mir in dialog v regiji.

"Smo v naglici, da najdemo rešitev. Turčija nikoli ne podpira medsebojnega pobijanja muslimanov. Ne želimo videti, da muslimani pobijajo muslimane. Tega smo siti," dodaja Erdogan v intervjuju za BBC.

Gülen ne namerava bežati iz ZDA

Medtem je 79-letni klerik Gülen, ki ga oblasti krivijo za poskus udara, za Reuters dejal, da nima namena bežati iz ZDA. "Če se ZDA odločijo, da me predajo Turčiji, bom šel v Turčijo," je dejal Gülen in zanikal, da se pripravlja za prebeg v Kanado. Klerik vse od leta 1999 živi v ZDA, po spodletelem udaru pa so turške oblasti zanj izdale nalog za aretacijo.

Turška policija razbila celico IS-a

V policijski akciji so posebne enote turške policije ubile pet pripadnikov samooklicane Islamske države v mestu Konya v centralni Turčiji, je sporočila tiskovna agencija Dogan. Med napadom na teroristično celico, ki naj bi načrtovala napad, so bili ranjeni štirje policisti.

J. R.