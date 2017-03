Erdogan Evropi: Vaše vrednote so začele spopad med križem in polmesecem

Versko vojno napovedal tudi Cavusoglu

16. marec 2017 ob 15:23

Ankara/Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Besedni dvoboj med Nizozemsko in Turčijo se še naprej zapleta, saj je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan Nizozemski sporočil, da je izgubila Turčijo kot prijateljico. Turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu pa je nizozemske socialdemokrate označil za fašiste.



"Hej, Rutte. Z volitev si morda izšel kot zmagovalec, a vedeti moraš, da si izgubil Turčijo kot prijateljico," je v televizijskem nagovoru Erdogan sporočil novemu-staremu nizozemskemu premierju Marku Rutteju. Ob tem je udaril še po EU-ju. "Sram naj bo EU. Dol z vašimi načeli, vrednotami in pravico … Začeli so spopad med križem in polmesecem, ni druge razlage," je dejal.



Nič manj prizanesljiv ni bil niti Cavusoglu: "Ni razlike, če pogledate socialdemokrate in fašističnega Wildersa. Imajo isto miselnost." Hkrati je napovedal, da se bo v Evropi začela verska vojna. "Ker so bili različne vere, so se pred stotimi leti pobijali med sabo," dejal turški zunanji minister, pri tem pa ni pojasnil, na kaj se nanaša njegova izjava. "A naučili so se lekcije in ustanovljena sta bila Evropska unija in Svet Evrope. Evropa se vrača v te stare čase," je pristavil.

Podvomil je tudi o nizozemskem razumevanju človečnosti, demokracije in svobode. "Videli boste, v prihodnosti bomo naredili nadaljnje korake," je še posvaril, ne da bi podrobno pojasnil, kaj ima v mislih.

Turčija se je v preteklih tednih zapletla v diplomatske spore z Nizozemsko in Nemčijo, ker tamkajšnje oblasti turškim ministrom niso dovolile, da bi nastopili v nekaterih mestih v omenjenih državah na predreferendumskih zborovanjih v podporo aprilskemu referendumu o ustavnih spremembah v Turčiji. Erdogan je zato večkrat obe državi obtožil, da sta nacistični.

Bruselj pričakuje, da bo Turčija spoštovala sklenjeni dogovor

Pri Evropski komisiji so se odzvali zgolj s sporočilom za javnost, da EU ostaja zavezan uresničevanju dogovora s Turčijo o beguncih in enako pričakuje tudi od Turčije. Ta je namreč v zadnjih dneh zaradi spora z Nemčijo in Nizozemsko že večkrat zagrozila s prekinitvijo dogovora, ki je prekinil prihod množice prebežnikov prek njenega ozemlja v Evropo.



Causoglu je nazadnje v sredo dejal, da dogovor preučujejo. Če EU ne bo izpolnil pogojev, kot je odprava vizumov za turške državljane, bi lahko dogovor odpovedali. "Dogovor lahko prekinemo enostransko (...), odslej lahko rečemo, da ga ne bomo uresničevali, in bo konec," je pribil in dodal, da "za to ne potrebujemo nikogaršnjega dovoljenja".

