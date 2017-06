Erdogan izolacijo Katarja označil za "nečloveško in proti islamskim vrednotam"

Turčija ima svoje vojake v Katarju

14. junij 2017 ob 09:43

Ankara, Doha - MMC RTV SLO/Reuters

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je obsodil izolacijo Katarja, ki jo izvaja nekaj arabskih držav, in jo primerjal s smrtno kaznijo. Turčija je v Doho že poslala hrano.

Odločitev nekaterih arabskih držav - Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov, Bahrajna in Egipta, ki so se jim nato pridružili še Maldivi, Jemen in libijska vzhodna vlada - da pretrgajo stike s Katarjem, uradno zaradi obtožb o podpiranju terorizma in tesnih stikih z Iranom, je tej državi, ki je za izpolnjevanje osnovnih potreb odvisna od uvoza, povzročila precejšnje težave.

Na parlamentarnem srečanju v Ankari je Erdogan v torek dejal, da so metode Katarjevih sosed nesprejemljive. "Glede Katarja se dela zelo huda napaka. Izolirati državo na vseh področjih je nečloveško in proti islamskim vredntam. Kot da je bila zoper Katar sprejeta smrtna kazen," je po poročanju BBC-ja dejal Erdogan, ki zavrača obtožbe zoper Katar. Kot je dejal turški predsednik, je Katar zavzel "zelo odločen položaj" proti džihadistični skupini Islamska država.

Po njegovih besedah blatenje Katarja ne služi ničemur. Izognil se je neposredni kritiki Savdske Arabije, a od nje pričakuje, da bo "rešila to zadevo in pokazala vodenje". Erdogan je obljubil, da bo Turčija Katarju pomagala prebroditi krizo. Zato je v Doho že poslala mlečne izdelke, perutnino in sokove. Turčija ima v Katarju vojaško oporišče, v katerem je trenutno približno 90 vojakov.

Tudi Maroko bo poslal hrano

Tudi Maroko, ki je izrazil svojo nevtralnost v sporu, je napovedal, da bo v Katar poslal več letal s hrano, da bi preprečili pomanjkanje. Zunanje ministrstvo je pojasnilo, da je odločitev "v skladu z islamskimi načeli solidarnosti in vzajemne pomoči med muslimani, še posebej med svetim mesecem ramazanom".

Medtem savdski zunanji minister Adel Al Džubeir vztraja, da "ni zapore" Katarja, ki ima edino kopensko mejo ravno s Savdsko Arabijo. "Mi smo jim le prepovedali uporabljati naš zračni prostor, kar je naša suverena pravica," je dejal. Če bo treba, bo Savdska Arabija poslala hrano ali medicinsko pomoč, je še dejal savdski minister, poroča BBC.

K omilitvi omejitev je pozval tudi ameriški zunanji minister Rex Tillerson, ameriški predsednik Donald Trump pa je nasprotno izrazil podporo ukrepom arabskih držav, čeprav je v Katarju največje ameriško vojaško oporišče na Bližnjem vzhodu.

Egipt bo omilil omejitev za polete

Egipt, ki sodeluje v zapori Katarja, je sporočil, da bo omilil svoje ukrepe. Tako bo letalskim družbam in letalom, ki niso registrirani v Egiptu ali Katarju, dovolil uporabo egiptovskega zračnega prostora za polete v Katar in iz njega. Katarska letala medtem še vedno ne smejo leteti v Egipt in iz njega, poroča Reuters. V Katarju živi 2,7 milijona ljudi, med njimi 350.000 Egipčanov.

Katar, bogat s plinom in nafto, zavrača obtožbe, da podpira džihadistične skupine, kot sta IS ali Al Kaida, ali da se je preveč približal Iranu, priznava pa podporo islamističnim skupinam v regiji, kot je Muslimanska bratovščina.

B. V.