Arabska liga obsoja ZDA in jih poziva, naj prekličejo odločitev o Jeruzalemu

Po Trumpovem priznanju Jeruzalema kot izraelske prestolnice

10. december 2017 ob 08:54,

zadnji poseg: 10. december 2017 ob 18:23

Kairo - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Zunanji ministri Arabske lige so na izrednem zasedanju v Kairu sprejeli skupno izjavo, v kateri so pozvali ZDA, naj prekličejo odločitev o priznanju Jeruzalema za glavno mesto Izraela.

Kot so opozorili, je odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa nična, saj gre za nevarno kršitev mednarodnega prava. "Bela hiša bo s tem korakom sprožila novo nasilje in kaos v regiji," so opozorili ministri 22 držav in dodali, da so se ZDA odrekle svoji dolgoletni politiki, da se mora Izrael o statusu tega mesta pogajati s Palestinci, ki Vzhodni Jeruzalem vidijo kot glavno mesto svoje države.

"Brez svobodne in neodvisne palestinske države, v kateri bo glavno mesto Jeruzalem, ne bo miru," je dejal jordanski zunanji minister Ajman Al Safadi. Zelo oster je bil generalni sekretar Arabske lige Ahmed Abul Geit: "Američani so s priznanjem Jeruzalema za izraelsko prestolnico pravzaprav uzakonili izraelsko okupacijo palestinskih ozemelj". Odločitev je označil za "nevarno in nesprejemljivo" ter za "očiten napad na politično rešitev" izraelsko-palestinskega konflikta.

Predlog za uvedbo sankcij zoper ZDA

Libanonski zunanji minister Gebran Basil je na zasedanju po poročanju Radia Slovenija izjavil, da bi morale arabske države za preprečitev selitve ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem razmisliti tudi o gospodarskih in finančnih ukrepih zoper ZDA, če diplomatski pritiski ne bi zalegli. Ministri tega predloga sicer niso vključili v skupno izjavo, so pa vanjo zapisali, da bodo od Varnostnega sveta ZN-a zahtevali sprejetje resolucije, s katero bi zavrnili odločitev Trumpove administracije.

Varnostni svet se je v petek sestal na izrednem zasedanju, ki je pokazalo popolno osamljenost ZDA glede tega vprašanja. Preostalih 14 članic tega organa je namreč obsodilo Trumpovo odločitev.

Pred zasedanjem Arabske lige je palestinski zunanji minister Riad Al Maliki dejal, da Palestinci ne morejo več sprejemati ZDA kot posrednika v mirovnem procesu, saj so se "pozicionirale kot udeleženec v sporu, ne pa kot posrednik". ZDA je označil za "agresorja zoper palestinsko ljudstvo in mednarodno pravo".

Prazne besede?

Al Džazira medtem opozarja na prazno retoriko Arabske lige. Politični analitik Marvan Bišara tako dvomi, da bo skupna izjava pripeljala do kakšne resnejše odločitve ali dejanj. "Verjetno bo še enkrat korak naprej morala narediti arabska ulica namesto Arabske lige," je dejal.

Al Džazira navaja tudi Alija Abunimaha, soustanovitelja portala Electronic Intifada, ki se ukvarja z vprašanjem Palestine. "Vrh Arabske lige ne bo pomenil nič, tako kot ta srečanja niso pomenila nič več desetletij," je dejal. "Vse izjave arabskih režimov so namenjene izključno javnosti, saj je arabska javnost povsem očitno ogorčena," opozarja Abunimah, ki ob tem dodaja, da je večina "teh režimov, Savdska Arabija, Bahrajn, Egipt in Jordanija, zelo blizu Izraelu".

Izraelski minister: Naj Arabci vedo, da niso dobrodošli

Medtem je izraelski obrambni minister Avigdor Lieberman izraelske Jude pozval k bojkotu palestinskih državljanov Izraela na severu države, ki so protestirali proti ameriškemu priznanju Jeruzalema za glavno mesto Izraela. Kot je dejal, Arabci na severu Izraela niso del Izraelcev in Judje ne bi več smeli zahajati v njihove vasi in pri njih kupovati, poroča srbska televizija N1.

"Ti ljudje ne pripadajo državi Izrael. Oni nimajo nikakršne zveze s to državo," je dejal Lieberman. Dodal je: "Morajo začutiti, da tu niso dobrodošli". V soboto je na stotine palestinskih državljanov Izraela protestiralo ob glavni avtocesti na severu države, več deset ljudi pa je metalo kamne na avtobuse in policijska vozila. Ranjeni so bili trije Izraelci.

Medtem se po svetu nadaljujejo protesti zaradi Trumpove odločitve. Najburnejše je danes v Libanonu, protesti pred veleposlaništvom ZDA pa so potekali tudi v Džakarti. Na transparentih je med drugim pisalo: "Palestina je v naših srcih".

B. V., K. S.