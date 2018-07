Erdogan na vrhuncu: prevzel pristojnosti predsednika in premierja Turčije

Na oblasti skoraj 16 let

9. julij 2018 ob 19:28

Ankara - MMC RTV SLO, STA

V Ankari je dva tedna po predsedniških in parlamentarnih volitvah kot predsednik države znova prisegel Recep Tayyip Erdogan, ki je tako na vrhuncu politične moči.

Erdogan, ki že skoraj 16 let kroji usodo Turčije, je v skladu z ustavnimi spremembami ob prisegi prevzel pristojnosti predsednika države in premierja. Z Erdoganovo prisego se je končala sprememba državnega sistema iz parlamentarnega v predsedniškega, za kar si je Erdogan prizadeval več let.

Zvest pravni državi in človekovim pravicam

Med kratko slovesnostjo v parlamentu v Ankari je Erdogan prisegel, da bo v svojem petletnem mandatu zvest pravni državi, da bo varoval demokratično in sekularno republiko in svoj mandat izvajal nestrankarsko. Zagotovil je še, da se ne bo odmaknil od ideala, da naj bi vsak v državi užival temeljne svoboščine in človekove pravice.

Ob vstopu in izhodu v parlament je Erdogan prejel stoječe ovacije, a ne od vseh. Poslanci največje opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) in opozicijske stranke Iyi (Dobra) so tiho protestirali in obsedeli na stolih, medtem ko so drugi ploskali.

Opozicija pozvala k preložitvi inavguracije zaradi nesreče

Erdogan bo še nocoj predstavil svojo novo vlado, ki bo sestavljena iz 16 ministrstev. Prva seja turške vlade bo predvidoma v petek. V predsedniški palači se bo ob 18. uri začela slovesna Erdoganova inavguracija, sledila pa ji bo večerja, na kateri bo med tujimi gosti 22 predsednikov držav in 28 premierjev ter predsednikov parlamentov. Turška opozicija je že pozvala k preložitvi inavguracije zaradi železniške nesreče, v kateri je umrlo 24 ljudi.

Pred dvema tednoma je Erdogan zmagal na predčasnih predsedniških volitvah, medtem ko njegova vladajoča Stranka za pravičnost in razvoj (AKP) ni osvojila večine v parlamentu, ki po novem namesto 550 šteje 600 članov. Vendar ima s skrajno desno Stranko nacionalističnega gibanja (MHP), s katero je v koaliciji nastopila na volitvah, udobno večino 344 poslancev.

A. V.