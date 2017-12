Erdogan označil Al Asada za terorista, ki po vojni ne sme več voditi Sirije

27. december 2017 ob 16:49,

zadnji poseg: 27. december 2017 ob 19:36

Moskva,Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Turški predsednik Tayyip Erdogan si ne predstavlja, da bi Sirijo po končani vojni vodil predsednik Bašar Al Asad, saj je po njegovem mnenju terorist, ki je "ubil skoraj milijon državljanov".

Erdogan je med obiskom v tunizijski prestolnici Tunis za Al Asada dejal, da je "terorist, vpleten v državni terorizem". Prepričan je, da v Siriji ni mogoč mir, če bo predsednik Al Asad.

Na Erdoganove besede so se odzvali v Damasku in sirsko zunanje ministrstvo je poleg kritike sporočilo, da Turčija "brezmejno podpira teroristične skupine" v Siriji. Ankaro so pozvali, naj se preneha vmešavati v zadeve drugih držav.

Že od začetka državljanske vojne v Siriji leta 2011 podpira Turčija upornike, ki se borijo proti Al Asadovim silam. Na drugi strani Al Asada podpirata Rusija in Iran.

Vse tri države so se dogovorile, da bodo konec januarja organizirale konferenco sirskega ljudstva, na katerem bodo razpravljali o povojni ureditvi države. Vendar sirska opozicija zavrača konferenco, saj menijo, da bo pravila postavljala Rusija.

Moskva: ZDA urijo skrajneže

Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je obtožil ZDA, da v Siriji urijo nekdanje borce skrajne skupine Islamska država, kar so v Washingtonu že večkrat zanikali.

Po besedah Gerasimova v oporišču na mejnem prehodu z Irakom pod okriljem ZDA poteka urjenje nekdanjih pripadnikov Islamske države, ki se zdaj imenujejo Nova sirska vojska ali pa uporabljajo druga imena. Tanf je sicer strateško pomemben mejni prehod na jugu Sirije.

Gerasimov je oporišče označil za nezakonito, njegovo okolico pa za "črno luknjo", kjer lahko skrajneži delujejo nemoteno.

Kot je še povedal v pogovoru za ruski časopis Komzomolskaja pravda, so ruski sateliti in brezpilotni letalniki tam zaznali brigade borcev. "Dejansko gre za Islamsko državo," je dejal in dodal, da po koncu urjenja zamenjajo položaj in ime, njihova naloga pa je destabilizirati razmere.

V preteklosti so ZDA podobne ruske obtožbe že zanikale in ves čas zatrjevale, da so še naprej zavezane ubijanju pripadnikov Islamske države, kar pomeni, da jim ne nudijo zavetja.

Za oporišče Tanfu so v Washingtonu pojasnili, da je začasno in je namenjeno urjenju partnerskih sil za boj proti islamskim skrajnežem.

Islamska država je letos izgubila skoraj celotno ozemlje, ki so ga imeli še lani pod nadzorom v Siriji in Iraku.

Na vrsti uničenje Džabat Al Nusre

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v sredo dejal, da je glavnina bojev proti Islamski državi v Siriji končana, pred njimi pa je zdaj naloga uničiti Džabat Al Nusro. Gre za nekdanjo skrajno skupino Fronta Al Nusra, ki naj bi lani po lastnih navedbah pretrgala vezi s teroristično mrežo Al Kaida in se preimenovala v Fatah Al Šam.

Rusija je sredi decembra začela delni umik svojih sil iz Sirije, kjer pa v Hmeimimu ohranja letalsko oporišče in v Tartusu pomorsko oporišče, kar ji omogoča ukrepanje ob morebitni nestabilnosti.

Koalicija pod vodstvom ZDA je sporočila, da v Iraku in Siriji ostaja še manj kot tisoč pripadnikov Islamske države oziroma tretjina borcev pred tremi tedni. Borci so nastanjeni v puščavskih predelih na vzhodu Sirije in zahodu Iraka.

V zadnjih treh letih je bila večina borcev Islamske države ubitih ali zajetih po navedbah koalicije, vendar pa niso odgovorili na vprašanje, ali so posamezni skrajneži pobegnili v druge države.

G. V.