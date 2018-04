Erdogan, Putin in Rohani predlagajo trajno ustavitev ognja v Siriji

4. april 2018 ob 08:31,

zadnji poseg: 4. april 2018 ob 18:39

Washington/Ankara - MMC RTV SLO

Iranski predsednik Hasan Rohani, ruski predsednik Vladimir Putin in turški Recep Tayyip Erdogan so se na srečanju v Ankari zavzeli za trajno ustavitev ognja v Siriji.

Turčija, Rusija in Iran, ki v vojni podpirajo različne strani, pri reševanju sirskega vprašanja sodelujejo v okviru mirovnega procesa v Astani. Erdogan vztraja, da tristranska srečanja in pogajanja v Astani niso alternativa mirovnemu procesu pod okriljem ZN-a v Ženevi. So pa predsedniki v skupni izjavi poudarili, da so pogovori v Astani edina učinkovita mednarodna pobuda, ki je pomagala zmanjšati nasilje v Siriji ter prispevala k miru in stabilnosti.

"Za nas so najpomembnejši rezultati. Moramo doseči rezultate. Ne prenašamo zavlačevanja. Ljudje umirajo tukaj," je na novinarski konferenci po vrhu dejal turški predsednik. Turčija od konca januarja skupaj s sirskimi zavezniki izvaja vojaško operacijo proti silam sirskih Kurdov na severu Sirije. Zaradi operacije Oljčna vejica je z domov pobegnilo več sto tisoč ljudi, ubitih pa je bilo več sto civilistov.

Rohani je Putinu in Erdoganu dejal, da mora biti nadzor v pokrajini Afrin, ki so jo zasedle turške sile in njeni zavezniki iz vrst sirskih upornikov, predan sirski vojski. "Dogajanje v Afrinu je lahko koristno le, če ne krši sirske ozemeljske celovitosti. Nadzor nad temi območji mora biti predan sirski vojski," je dejal Rohani.

Erdogan pa je dejal, da je ozemeljska celovitost Sirije odvisna od distanciranja od vseh terorističnih organizacij, pri čemer se je nanašal na ameriško podporo sirskim Kurdom, katerih sile Ankara označuje za teroristične.

Voditelji treh držav so sporočili, da so odločeni pospešiti prizadevanja za zagotovitev "mirnosti na terenu" in zaščititi civiliste na t. i. območjih zmanjšanih napetosti, poroča Reuters. Turški predsednik je še dejal, da je upanja za uspeh v Siriji vse več.

Trump: Želim, da se ZDA umaknejo

Medtem je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da si želi umika ameriških sil iz Sirije. "Želim, da se ZDA umaknejo. Želim pripeljati naše vojake domov," je dejal Trump in namignil, da načrtuje skorajšnji umik 2.000 ameriških vojakov iz Sirije. "Naša glavna naloga v Siriji je bila poraziti Islamsko državo. To nalogo smo skoraj uresničili, zato bom v sodelovanju z drugimi v zelo kratkem času sprejel odločitev, kaj storiti. Sam želim oditi. Želim, da se naše enote vrnejo domov," je dejal Trump na srečanju z voditelji treh baltskih držav v Beli hiši.

Z njim se ne strinjajo ameriški vojaški in politični svetovalci, ki menijo, da bi morala biti vloga ZDA v Siriji daljnosežnejša in dolgotrajnejša. Eden izmed teh, ameriški posebni odposlanec za svetovno koalicijo proti IS-ju Brett McGurk, je po poročanju CNBC-ja dejal: "V Siriji smo, da se bojujemo proti IS-ju. To je naša misija, in ta misija še zdaleč ni opravljena, zato jo moramo dokončati."

Naslednji cilj: stabilizacija Sirije

Tudi general Joseph Votel, ki nadzoruje delovanje ameriških sil na Bližnjem vzhodu, se strinja: "Čeprav se je moč IS-ja v regiji zmanjšala, ta organizacija še ni izginila." Po njegovih podstkih so koalicijske sile pod vodstvom ZDA prevzele nadzor na 90 odstotkih ozemlja, ki ga je pred tem osvojila ta skrajna teroristična skupina. Dodal je, da je naslednji korak za okoli 2.000 ameriških vojakov v državi pomoč pri stabilizaciji. "To bo težji del. Moramo utrditi naše zmage na bojišču in omogočiti, da se ljudje začnejo počasi vračati domov."

Trump je lani sicer večkrat namignil tudi, da bo ameriške vojake umaknil iz Afganistana, a se to potem ni zgodilo.

Bela hiša: IS bomo v celoti uničili

Po torkovem srečanju Trumpa in njegovih svetovalcev za nacionalno varnost je Bela hiša danes sporočila, da se bo vojaška misija proti IS-ju v Siriji kmalu končala, saj naj bi bila skupina skoraj v celoti uničena. Poudarili pa so, da so skupaj z zaveznicami v tem boju odločeni, da jo bodo v celoti uničili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Še naprej se bomo posvetovali z zaveznicami in prijatelji glede prihodnjih načrtov," so dodali v sporočilu iz Bele hiše, ki časovnice morebitnega umika ni objavila.

Domneve, da bodo ZDA naznanile umik svoje vojske iz Sirije, so dodatno okrepile današnje izjave ameriškega direktorja za obveščevalne dejavnosti Dana Coatsa, ki je dejal, da so ZDA sprejele odločitev glede morebitnega umika in da je pri njenem sprejemu sodeloval tudi Trump na omenjenem srečanju s svetovalci za nacionalno varnost. Napovedal je skorajšnjo izjavo glede te odločitve.

A. P. J.