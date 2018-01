Erdogan: Turčija bi lahko vojaško posredovanje v Siriji razširila do meje z Irakom

Turčija grozi z razširitvijo operacij

26. januar 2018 ob 12:36

Ankara - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po začetku turških napadov na položaje sirskih Kurdov v soboto zdaj dejal, da bi lahko Ankara svoje operacije v severozahodni Siriji razširila do meje z Irakom.

Erdogan je obljubil, da bo Turčija s celotnega območja sirsko-turške meje pregnala kurdske sile, poroča Reuters. Iz pokrajine Afrin bi se tako lahko turške sile pomaknile proti vzhodu, kjer leži mesto Manbidž. Tam so ob kurdski milici YPG trenutno razporejene tudi ameriške sile.

Turčija želi vojaško preprečiti kurdsko avtonomijo na severu Sirije ob meji s Turčijo. Kurdske oblasti v enklavi Afrin so po turškem napadu pozvale sile sirske vlade, naj na prizadetem območju branijo mejo s Turčijo. "Sirsko državo pozivamo, naj izpolni svojo dolžnost do Afrina zaščiti mejo s Turčijo pred napadi turškega okupatorja!" Turška operacija "ogroža Sirijo in varnost ter življenja civilnega prebivalstva na območju," še sporočajo lokalne oblasti v Afrinu. Uradni Damask se na poziv Kurdov še ni javno odzval.

Skupaj s turško vojsko sirske Kurde napadajo tudi uporniki iz Svobodne sirske vojske, ki uživajo podporo Turčije. Kot je po poročanju BBC-ja poročal Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji, je bilo v spopadih od sobote ubitih 48 upornikov s podporo Turčije in 42 kurdskih borcev.

Napeto med ZDA in Turčijo

Ankara kurdsko milico YPG (Ljudske zaščitne enote) označuje za teroristično organizacijo in jo povezuje z Delavsko stranko Kurdistana (PKK), ki jo poleg Turčije kot teroristično obravnava tudi Zahod. YPG neposredne organizacijske vezi s PKK-jem zanika, kar podpirajo tudi ZDA. Te so kurdski milici in povezanim arabskim borcem v Sirskih demokratičnih silah dostavile orožje in jim nudile zračno podporo v boju proti džihadistom iz vrst t. i. Islamske države.

Zaradi turškega vdora v Sirijo prihaja tudi do napetosti na relaciji Washington-Ankara. Bela hiša je sporočila, da je ameriški predsednik Donald Trump v srednem telefonskem pogovoru z Erdoganom "Turčijo pozval k deeskalaciji" v Afrinu. Turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu pa je dejal, da je Erdogan zahteval umik ameriških enot iz sirske severne pokrajine Manbidž.

Na Dunaju nadaljevanje pogovorov

Na Dunaju se medtem z dvostranskim srečanjem med posebnim odposlancem ZN-a za Sirijo Staffanom de Misturo in predstavniki sirske opozicije nadaljuje deveti krog pogajanj o Siriji pod okriljem ZN-a. Tudi danes naj ne bi bilo neposrednih pogovorov med predstavniki opozicije in sirske vlade, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po osmih krogih pogajanj pod okriljem ZN-a, ki niso prinesli vidnejših uspehov, je pritisk na udeležence vedno večji. Tako namerava opozicija pogojevati udeležbo na mirovni konferenci v ruskem obmorskem letovišču Soči konec januarja z uspehom pogajanj na Dunaju. Prejšnji pogovori so zastali predvsem zaradi vprašanja usode sirskega predsednika Bašarja Al Asada, saj se vladna delegacija ne želi sestati z opozicijo, dokler ti ne bodo popustili pri zahtevi, da mora Asad odstopiti. Dolgoročna cilja pogovorov sta oblikovanje nove ustave in razpis volitev pod nadzorom ZN-a.

B. V.