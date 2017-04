Erdogan: Evropska unija potrebuje državo, kot je Turčija

Oblasti izdale več kot 3.200 zapornih nalogov

26. april 2017 ob 12:38

Ankara - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je izjavil, da bi si lahko Turčija zaradi odnosa nekaterih držav premislila glede približevanja Evropski uniji. Turške oblasti so medtem zaradi domnevnih povezav s klerikom Fethullahom Gülenom aretirale več kot 1.000 ljudi.

V 72 turških provincah je bilo prijetih 1.009 ljudi, a operacija še ni končana. Oblasti so izdale zaporne naloge za 3.224 ljudi, ki jih sumijo, da podpirajo Gülena, tega pa Erdogan krivi za poskus državnega udara julija lani. Označujejo jih za teroristično organizacijo, čeprav Gülen zatrjuje, da gre za miroljubno organizacijo, ki zagovarja zmerni islam.

V operaciji je sodelovalo okoli 8.500 policistov. Samo v Carigradu je bilo izdanih 390 pripornih nalogov.

V devetih mesecih izrednega stanja, ki je bilo uvedeno po neuspelem puču, je bilo prijetih že okoli 47.000 ljudi. Ankara si želi prijeti tudi Gülena, ki od leta 1999 živi v izgnanstvu v ZDA, Washington pa njegovo izročitev Turčiji za zdaj zavrača.

"EU zapira vrata"

Erdogan je medtem v pogovoru za agencijo Reuters izjavil, da bi lahko njegova država ponovno pretehtala odločitev o pridružitvi Evropske unije, če bo morala še dolgo čakati, da se ji odprejo vrata in če bodo nekatere države članice nadaljevale trenuten sovražni odnos do nje. O pristopu k Evropski uniji je pripravljen državljane povprašati tudi na referendumu.

"V Evropi so stvari glede obsega islamofobije postale zelo resne. Evropska unija zapira vrata Turčiji, Turčija pa ne zapira vrat nikomur. Če ne bodo iskreni, bomo morali najti drugo pot. Zakaj bi morali še naprej čakati? Že zdaj govorimo o 54 letih. Velika Britanija je vprašala svoje državljane in ti so se odločili za brexit. Pomirjeni so sami s seboj, namenjeni so v novo prihodnost. Enako je storila Norveška in tudi Turčija bi šla lahko po tej poti," je dejal Erdogan.

Poudaril pa je, da je Turčija še vedno predana pogajanjem z Evropsko unijo. "Takoj naslednjo minuto, ko nas kaj prosijo, to naredimo. Vse zahteve jim izpolnimo, a še vedno nas pustijo čakati pred zaprtimi vratmi."

Težko sprejemajo Turčijo

Obregnil se je tudi ob izide francoskih predsedniških volitev, na katerih se je v drugi krog uvrstila Marine Le Pen, ki si prizadeva za izstop Francije iz Evropske unije. "Povezava je na robu razpada. Ena ali dve državi ne moreta EU-ja ohraniti živega. Potrebujete državo, kot je Turčija, državo, ki je drugačna in ima drugačno vero, da bi se Unija okrepila. A videti je, da države članice tega dejstva ne želijo videti, zelo težko sprejemajo muslimasko državo, kot je Turčija."

A. P. J.