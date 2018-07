Erdogan za finančnega ministra imenoval svojega zeta

V vladnem kabinetu bosta le dve ženski

10. julij 2018 ob 11:47

Ankara - MMC RTV SLO, STA

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan lahko po uvedbi novega političnega sistema sam izbira svoje ministre; na položaj za finance je tako imenoval svojega zeta Berata Albayraka.

Zunanji minister Turčije bo še naprej Mevlüt Cavusoglu, notranje bo še naprej vodil Süleyman Soylu. Ministrstvo za obrambo bo vodil dosedanji načelnik generalštaba Hulusi Akar. Na mesto ministra za finance pa je Erdogan imenoval kar svojega zeta Berata Albayraka, moža najstarejše hčere Esre, kar je že vplivalo na trge – zaradi nepričakovane poteze je turška lira izgubila 3,5 odstotka vrednosti.



Nova manjšinska vlada bo sestavljena iz 16 ministrstev, v vladi pa bosta le dve ženski, med njima Rushar Pekcan, ki bo vodila ministrstvo za trgovino. Erdogan je politične spremembe v državi označil za "nov začetek" in obljubil, da bo predsednik vseh 81 milijonov Turkov.

Med vidnejšimi spremembami je združitev ministrstva za zadeve EU-ja z zunanjim ministrstvom. Prve dni Erdoganovega novega mandata bo zaznamovala prav zunanja politika, saj naj bi še ta teden obiskal severni del Cipra in Azerbajdžan ter se udeležil vrha zveze Nato, kjer se bo srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in drugimi voditelji.



Zadnji premier Turčije

Prvi podpredsednik bo Fuat Oktay, ki je bil dosedanji državni sekretar in svetovalec nekdanjega premierja Binalija Yildirima, njegov položaj je bil s spremembo političnega sistema odpravljen. Yildirim se bo v zgodovino vpisal kot 27. in zadnji premier Turčije, predvidoma pa bo postal predsednik parlamenta.

Po novem predsedniškem sistemu je lahko Erdogan imenoval svoje ministre brez soglasja parlamenta, v katerem njegova vladajoča Stranka za pravičnost in razvoj (AKP) sicer nima večine, ima pa skupaj s skrajno desno Stranko nacionalističnega gibanja (MHP) udobno večino 344 od 600 poslancev.

Predsedniški sistem

Z Erdoganovo prisego se je v ponedeljek končala sprememba državnega sistema iz parlamentarnega v predsedniškega, za kar si je Erdogan prizadeval več let.

Slovesnosti so se udeležile ključne turške zaveznice iz Afrike, Bližnjega vzhoda in držav nekdanje Sovjetske zveze. Manj je bilo predstavnikov iz članic EU-ja, saj sta prišla le bolgarski predsednik Rumen Radev in madžarski premier Viktor Orban. Navzoča sta bila tudi ruski premier Dmitrij Medvedjev, kar naj bi bilo po mnenju poznavalcev nov znak otoplitve odnosov med Ankaro in Moskvo, in venezuelski predsednik Nicolas Maduro.

K. Št.