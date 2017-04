Erdoganovi nasprotniki bodo zahtevali ponovno štetje glasov

Zdajšnji predsednik bo lahko na oblasti do leta 2029

17. april 2017 ob 08:37

Ankara/Carigrad - MMC RTV SLO/Reuters

Glavna turška opozicijska Ljudska stranka je sporočila, da bo zaradi domnevnih nepravilnosti na nedeljskem referendumu o povečanju pristojnosti predsednika zahtevala ponovno štetje glasov. Evropski politiki so po objavi izidov izrazili zaskrbljenost.

Ljudska stranka dvomi o legitimnosti izida referenduma, na katerem je po 99,97 odstotka preštetih glasov za uvedbo ustavnih sprememb glasovalo 51,41 odstotka volilnih upravičencev. "Prvič v zgodovini republike spreminjamo naš vladajoči sistem skozi državljansko politiko," je dejal Erdogan, pri čemer se je nanašal na državne udare, ki so turško politiko zaznamovali več desetletij. Ob tem je pozval vse, naj spoštujejo izid glasovanja.

Volilna udeležba je bila po navedbah BBC-ja 85-odstotna.

Vodja opozicijske Ljudske stranke Kemal Kilicdaroglu je po objavi delnih izidov dejal, da je legitimnost referenduma pod vprašanjem. Še prej je stranka napovedala, da bo zahtevala ponovno štetje do 60 odstotkov glasov, potem ko je turška volilna komisija oznanila, da bo glasovnice, ki niso imele uradniškega pečata, vseeno upoštevala, razen če bo dokazano, da so neveljavne.

Kilicdaroglu je Erdogana obtožil, da si prizadeva za "režim enega človeka", in dejal, da bodo napovedane spremembe ogrozile državo.

Po objavi izidov so več sosesk v Carigradu preplavili prebivalci, ki so protestirali proti izidu, ponekod so začasno ustavili promet. Iz Ankare poročajo o pretepih med pripadniki vladajoče Erdoganove stranke in opozicijske stranke.

V treh največjih turških mestih – Ankari, Carigradu in Izmirju – in na pretežno kurdskem jugovzhodu so volivci glasovali proti ustavnim spremembam.

EU zaskrbljen

Evropski politiki so glede izidov referenduma izrazili zaskrbljenost. Evropska komisija je sporočila, da tesen izid referenduma pomeni, da bi morala Ankrara pri vpeljavi ustavnih sprememb v prakso iskati "najširši državni konsenz". Kot je znano, so se v predreferendumski kampanji odnosi med EU-jem in Turčijo močno ohladili. Nekdanji belgijski premier Guy Verhofstadt, ki je na čelu skupine Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo v Evropskem parlamentu, je dejal, da bi moral Erdogan spremeniti svojo politiko. "Če bo Erdogan vztrajal, bo moral EU prekiniti pogovore o približevanju Turčije EU-ju."

"Ne glede na izid: s tem referendumom predsednik Erdogan deli svojo državo," je tvitnil vodja desnosredinske stranke Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) v Evropskem parlamentu Manfred Weber.

Kaj prinašajo spremembe?

V skladu z ustavnimi spremembami, večina od njih bo začela veljati z naslednjimi volitvami leta 2019, bo lahko zdajšnji predsednik Tayyip Erdogan na oblasti ostal do leta 2029, med drugim pa bo lahko tudi imenoval kabinet in nedefinirano število podpredsednikov, izbiral in odpoklical bo tudi višje državne uradnike, ne da bi za to potreboval zeleno luč parlamenta.

K. T.