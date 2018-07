Eritrejski predsednik po 22 letih na prvem obisku v Etiopiji

Državi vzpostavili telefonske in letalske povezave

14. julij 2018 ob 12:58

Adis Abeba - MMC RTV SLO, STA

Eritrejski predsednik je prispel na prvi obisk v Etiopijo v 22 letih. Obiskal jo je, potem ko sta sprti sosedi v ponedeljek podpisali izjavo o miru in prijateljstvu in s tem končali dolgoletni spor.

Isaiasa je v etiopski prestolnici Adis Abeba pričakal topel sprejem etiopskega premierja Abija Ahmeda, ki je prejšnji konec tedna tudi tudi sam po skoraj dveh desetletjih obiskal sosednjo Eritrejo. Etiopijci so prihod Isajasa Afverka na letališču pozdravili s plesom, glavne ulice mesta pa so napolnile množice ljudi, ki so si prišle ogledat avtomobilsko povorko delegacije, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Nevladna organizacija Amnesty International (AI), ki je Eritrejo večkrat obtožila hudega kršenja človekovih pravic in zapiranja političnih zapornikov, je državo ob zgodovinskem obisku v Etiopiji pozvala, naj začne spoštovati človekove pravice: "Amnesty International poziva eritrejske oblasti, naj nemudoma prenehajo kršiti in zlorabljati človekove pravice ter preganjati verske manjšine in prisilno novačiti ljudi v vojsko."

Priznanje meje

Odnosi med Etiopijo in Eritrejo so se otoplili, potem ko je etiopski premier junija napovedal, da priznava mejo med državama, ki jo je določila komisija strokovnjakov, njen kompromisni predlog pa so podprli tudi Združeni narodi.

Abij Ahmed je nato v nedeljo po skoraj dveh desetletjih obiskal Eritrejo, dan pozneje pa sta državi podpisali izjavo o miru in prijateljstvu. Eritreja in Etiopija sta takrat med drugim zavezali tudi za ponovno vzpostavitev telefonskih in letalskih povezav med državama ter ponovno odprtje veleposlaništev v prestolnicah.

Eritreja je bila vse do razglasitve samostojnosti leta 1993 del Etiopije. Pet let pozneje je med obema državama izbruhnila vojna, ki je zahtevala več deset tisoč smrtnih žrtev. Z dogovorom iz Alžira leta 2000 je bil sklenjen sporazum o koncu vojne, nato je čez dve leti sledila kompromisna razsodba strokovne komisije o meji, ki je Etiopija ni sprejela. Državi sta tako vrsto let ostali v sovražnih odnosih, razmere na meji pa napete.

K. Št.