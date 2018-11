ESČP zaradi aretacij Navalnega obsodil Rusijo

Moskva mu sprva ni dovolila v Strasbourg

15. november 2018 ob 11:38

Strasbourg - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da so bili ponavljajoče se aretacije in pridržanja ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega politično motivirani in da so bile s tem kršene njegove pravice.

Sodišče je sporočilo, da je bil Navalni med letoma 2012 in 2014 prijet sedemkrat, v vsaj dveh primerih pa je bil razlog za njegovo aretacijo zatrtje političnega pluralizma. Rusija bo morala Navalnemu plačati skupaj več kot 51.000 evrov odškodnine, pa tudi sodne stroške.

Sodišče je v z napetostjo pričakovane sodbe med drugim poudarilo, da je politična motiviranost pri aretacijah Navalnega "temeljni vidik" zadeve. Cilj dveh aretaciji Navalnega je bil namreč po mnenju ESČP-ja prav "zatreti politični pluralizem", poleg tega je bila 42-letnemu političnemu aktivistu kršena tudi njegova pravica do prostosti, svobode združevanja in pravičnega sojenja.

Kot smo poročali, so ruskemu oporečniku ruski pristojni organi v torek preprečili pot v Strasbourg, potem pa je v sredo vendarle odpotoval na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Oktobra letos so Navalnega izpustili iz pripora v Moskvi, potem ko je moral za zapahi zaradi organizacije protivladnih protestov nazadnje preživeti 20 dni, že septembra pa je prestal 30-dnevno zaporno kazen zaradi organizacije protestov ob začetku leta.

K. T.