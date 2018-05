Eta sporočila, da se je razpustila

Eta je ubila najmanj 829 ljudi

2. maj 2018 ob 18:09

Bilbao - MMC RTV SLO, STA

Baskovska separatistična organizacija Eta je sporočila, da je razpustila vse svoje strukture in prenehala delovati. Pred kratkim se je že opravičila za škodo in bolečino, ko jo je povzročila.

Eta je razpustitev sporočila v pismu z datumom 16. april, ki ga je danes objavil španski spletni časopis El Diario, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V pismu baskovskim institucijam in organizacijam civilne družbe je tudi priznala odgovornost za neuspešno reševanje baskovskega političnega konflikta.

Pred dvema tednoma se je organizacija opravičila za vso škodo in bolečino, ki so ju povzročili v svojem boju za neodvisno Baskijo. Španska vlada je to izjavo označila za posledico moči pravne države, mediji pa so tedaj poročali, da je pričakovati, da bo Eta na začetku maja razglasila dokončno razpustitev in s tem formalno končala več desetletij trajajoč boj za neodvisnost Baskije.

Organizacija, ki je pogosto napadla predstavnike španskih oblasti in represivnih organov, je v opravičilu izrazila obžalovanje za vse žrtve. Za oproščenje so prosili predvsem civilne žrtve. Zavezali so se še, da se bodo trudili izogibati ponovitvi podobnega konflikta, so pa poudarili, da niso edini odgovorni za nasilje v Baskiji.

Skupina je bila ustanovljena leta 1959 na vrhuncu diktature Francisca Franca, leta 2011 je razglasila konec oboroženega boja, lani pa se je začela uradno razoroževati. V času delovanja je Eta ubila najmanj 829 ljudi.

B. V.