Eta za soboto napoveduje razorožitev

Eta oktobra 2011 ustavila oboroženo delovanje

7. april 2017 ob 17:50

Madrid - MMC RTV SLO/STA

Baskovska separatistična organizacija Eta se bo v soboto razorožila, piše v pismu organizacije. Vse svoje orožje bo predala predstavnikom baskovske civilne družbe in se "razglasila za neoboroženo organizacijo".

"Dan razorožitve je jutri in radi bi opozorili, da lahko proces napadajo nasprotniki miru," je organizacija zapisala v pismu z datumom 7. april. Eta je še navedla, da bo orožje predala v Bayonnu, francoskem mestu na baskovskem območju, pričakuje pa, da se bo dogodka udeležilo več tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Eta je sicer že sredi marca sporočila, da se bo do 8. aprila razorožila.

Španska vlada je medtem sporočila, naj Eta v zameno za razorožitev ne pričakuje ničesar. "Pridobila ne bo nobene prednosti ali politične koristi," je povedal španski minister za kulturo in izobraževanje in tiskovni predstavnik vlade Íñigo Méndez de Vigo.

Eta ustanovljena v času frankizma

Eta je bila ustanovljena leta 1959, v obdobju vladavine španskega fašističnega diktatorja Francisca Franca in se je borila proti njegovemu zatiranju baskovskega jezika in kulture. Tudi po vrnitvi demokracije leta 1975 je nadaljevala boj za neodvisno Baskijo. V 40 letih nasilja je ubila približno 800 ljudi. Tako ZDA kot EU jo označujejo za teroristično organizacijo.

Organizacija je oktobra 2011 razglasila dokončno ustavitev oboroženega boja, od takrat pa ni izvedla nobenega napada več. Kljub temu ni niti predala svojega orožja niti razpustila svojih podtalnih struktur. V zadnjih letih je policija aretirala več njenih članov, vključno z vodilnimi osebami, in odkrila več skladišč orožja.

Glede na to, da so bili nedavni zasegi orožja dokaj majhni, so španski mediji poročali, da to kaže, da Eta nima več veliko orožja. S tem bo imela tudi njihova uradna razorožitev predvsem simboličen pomen.

B. V.