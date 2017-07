EU je Varšavi zaradi spornega zakona o sodiščih poslal pisni opomin

Poljska ima mesec dni časa za odgovor

29. julij 2017 ob 14:01

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska unija je zaradi sporne pravosodne reforme Varšavi poslala pisni opomin, potem ko je bil v petek v poljskem uradnem listu objavljen zakon o splošnih sodiščih. Poljska ima mesec dni časa za odgovor.

Komisijo v zakonu o splošnih sodiščih, ta je eden od štirih v sklopu reforme, najbolj skrbi diskriminacija po spolu: zakon namreč predvideva upokojitev sodnic pri 60. letu, sodnikov pa pri 65. letu, kar je v nasprotju z evropsko zakonodajo.

Kot so v opominu zapisali v Bruslju, jih skrbi tudi to, da ima po zakonu poljski pravosodni minister možnost podaljšati mandat sodnikom, ki so že dosegli upokojitveno starost, pa tudi odstaviti ali imenovati predsednike splošnih sodišč. Komisija meni, da bo to zmanjšalo neodvisnost poljskih splošnih sodišč. Obenem je v petek prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmersmans znova povabil poljskega ministra za pravosodje in zunanjega ministra na sestanek v Bruselj.

Če se Poljska v enomesečnem roku ne bo odzvala na pisni opomin, sledi v sklopu postopka zaradi kršenja evropske zakonodaje drugi opomin in nato tožba na Sodišču EU-ja.

Kot je znano, je poljski predsednik Andrzej Duda dva zakona od štirih, kolikor jih predvideva sporna reforma, in sicer zakon o nacionalni šoli in o ureditvi rednih sodišč, podpisal, glede zakonov o pravosodnem svetu in vrhovnem sodišču pa je napovedal veto.

Evropska komisija je zaradi sporne reforme pravosodja že v sredo sprejela nekatere ukrepe proti Poljski, a se ni odločila za uporabo 7. člena pogodbe EU-ja, ki v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic.

K. T.