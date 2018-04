EU podprl politično rešitev krize v Siriji; Lavrov kemični napad označil za "predstavo"

Rusi zanikajo oviranje preiskave v Dumi

16. april 2018 ob 08:14,

zadnji poseg: 16. april 2018 ob 20:06

Pariz,Washington - MMC RTV SLO, Reuters, Radio Slovenija, STA

Zunanji ministri Evropske unije so na zasedanju v Luxembourgu poudarili, da je rešitev krize v Siriji lahko le politična, zato se mora znova oživiti politični proces. Hkrati so obsodili uporabo kemičnega orožja, ki naj bi ga "zagrešil" režim sirskega predsednika Bašarja Al Asada.

"Zelo očitno se mi zdi, da trenutno obstaja potreba po spodbuditvi političnega procesa pod okriljem ZN-a," je visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini poudarila že ob prihodu na zasedanje.

Pomembna priložnost za to bo po njenem prepričanju konferenca EU-ja in ZN-a o prihodnosti Sirije naslednji teden v Bruslju. Konferenca, na kateri pričakujejo več kot 70 delegacij, bo osredotočena na humanitarno pomoč in na vnovičen zagon političnih pogovorov znotraj Sirije. Osredotočenost na prihodnost ljudi v Siriji se zdi morda v tem trenutku zaradi vojne nadrealistična, vendar so ljudje v Siriji morda edino upanje za to državo, je še dodala visoka zunanjepolitična predstavnica Unije.

Maas: Rešitve ne bo mogoče doseči brez Rusije

Potrebo po oživitvi političnega procesa so poudarili tudi številni zunanji ministri, med njimi nemški zunanji minister Heiko Maas, ki meni, da je treba storiti vse, kar je mogoče, za preprečitev stopnjevanja napetosti in nov zagon političnega procesa. Maas je opozoril tudi, da rešitve ne bo mogoče doseči brez Rusije in da je treba začrtati pot do politične rešitve, saj je "diplomatski proces za politično rešitev nujen". Najprej je treba zagotoviti premirje in dostop do humanitarne pomoči ter prehodno vlado v Siriji, je dodal.

Johnson: Odločitev za napade pravilna

Britanski zunanji minister Boris Johnson pa je ob prihodu poudaril, da je bila odločitev za sobotne zračne napade "popolnoma pravilna" tako za Britanijo kot za ves svet, ter z odobravanjem sprejel mednarodno podporo. Ponovil je tudi besede britanske premierke Therese May, da napadi nikakor niso bili poskus spremembe režima Bašarja Al Asada v Siriji ali toka vojne v državi, temveč je bil namen jasno sporočiti, da ima svet dovolj uporabe kemičnega orožja.

Corbyn Mayevo pozval, naj predloži dokaze

Mayeva je nato v ponedeljek popoldne v britanskem parlamentu ponovila, da so bili napadi "pravno in moralno upravičeni", saj so z njimi želeli preprečiti "nadaljnje človeško trpljenje". Poslancem je zatrdila, da so obstajali "jasni dokazi" o tem, da za kemičnim napadom stoji Al Asad. Vodja laburistov Jeremy Corbyn pa je dejal, da je bila vojaška akcija "pravno vprašljiva". Pozval jo je, naj predloži jasne dokaze o Asadovi krivdi, in dodal, da "mora biti vlada odgovorna britanskemu parlamentu, ne pa kapricam ameriškega predsednika".

Evropski poslanci obsodili uporabo kemičnega orožja in večinoma podprli napade zaveznic

Tudi poslanske skupine v Evropskem parlamentu so ob začetku plenarnega zasedanja v Strasbourgu obsodile uporabo kemičnega orožja v Siriji in večinoma podprle napade ZDA in njihovih zaveznic na cilje v Siriji. Predsednik EP-ja Antonio Tajani je dejal, da je bila z uporabo kemičnega orožja v Siriji prekoračena skrajna meja, kar ne sme ostati nekaznovano. Je pa poudaril, da bi se morali v prihodnje izogibati stopnjevanju sirske krize in rešitev zanj ter stabilnost na Bližnjem vzhodu na splošno iskati le še z dialogom in diplomacijo. Poudaril je tudi, da bi morala biti Unija pri tem enotna in pomemben akter.

Rusija zavrača britanske obtožbe o oviranju preiskave v Dumi

Britansko veleposlaništvo na Nizozemskem je medtem Rusijo in Sirijo obsodilo, da ekipi strokovnjakov Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPWC) ne dovolita vstopa v Dumo, kjer želijo preiskati, ali se je tam res zgodil napad s kemičnim orožjem. Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov pa je te obtožbe Londona že zavrnil kot neutemeljene. Dodal je, da je Moskva naklonjena nepristranski preiskavi. Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je novinarjem v Moskvi dejal, da delo strokovnjakov ne ovira Moskva, temveč "nezakoniti oboroženi" sobotni raketni napadi Velike Britanije, ZDA in Francije v Siriji. Tarča teh napadov so bila poslopja v bližini Damaska in Homsa, povezana s proizvodnjo kemičnega orožja.

Lavrov: Napad se ni zgodil. Bila je le predstava.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v pogovoru za oddajo britanske BBC Hardtalk zagotovil, da Rusija na kraju domnevnega napada ni posegla v dokaze. Še več, zanikal je, da bi bilo v napadu 7. aprila uporabljeno kemično orožje, kot trdi Zahod. "Vsi dokazi, ki so jih voditelji ZDA, Francije in ZDA navedli, temeljijo na medijskih poročilih in družbenih medijih. Napad se ni zgodil. Kar se je zgodilo, je bila predstava," je dejal Lavrov. Vprašal je tudi, zakaj so ZDA z zaveznicami izvedle raketne napade v Siriji dan prej, preden bi morala ekipa strokovnjakov OPCW, ki preiskuje napad, prispeti v Dumo.

Macron: Trumpa sem prepričal, naj ZDA ostanejo v Siriji

V nedeljo je francoski predsednik Emmanuel Macron v okviru skoraj triurnega pogovora ob prvi obletnici svojega predsedovanja dejal, da je prepričal ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj ZDA v Siriji ostanejo dolgoročno. "Pred 10 dnevi je Trump dejal, da se morajo ZDA umakniti iz Sirije. Prepričali smo ga, da je nujno, da ostanejo dolgoročno." Kot je še dejal, je v telefonskih pogovorih Trumpa "prepričal, da morajo omejiti napade na točke, kjer izdelujejo kemično orožje, potem ko so prek tvitov stvari malo ušle iz rok". Po besedah francoskega predsednika so imele zahodne sile "popolno mednarodno legitimnost za ukrepanje v Siriji".

Znova je bil oster do Rusije. Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu je očital, da je Rusija soodgovorna za napad. "Ni sama uporabila klora, toda metodično je pripomogla k temu, da mednarodna skupnost ni mogla po diplomatskih kanalih ustaviti uporabe kemičnega orožja," je bil oster Macron in ob tem poudaril, da napadi na Sirijo v noči na soboto ne pomenijo razglasitve vojne zoper Sirijo. Znova se je zavzel za dialog z vsemi stranmi, tudi Rusijo, da bi našli politično rešitev. Še vedno namerava tudi obiskati Moskvo prihodnji mesec.

Bela hiša: Trump si želi čimprejšnje vrnitve vojakov

Na njegove besede so se kmalu odzvali v Beli hiši. "Ameriška misija se ni spremenila - predsednik je jasen, da si želi, da se ameriške sile vrnejo domov čim prej," je v izjavi za javnost dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders. "Odločeni smo popolnoma zlomiti Islamsko državo in ustvariti razmere, ki bodo preprečile njeno morebitno vrnitev. Ob tem pričakujemo, da bodo naši regionalni zavezniki in partnerji prevzeli večjo odgovornost, tako vojaško kot finančno, za zagotovitev varnosti na območju. Na začetku aprila je Trump napovedal, da bodo ZDA "zelo kmalu zapustile Sirijo".

Francija predlaga nov format pogovorov o Siriji

Francija je sicer v ponedeljek predlagala nov format pogovorov o Siriji, v katerih bi sodelovali Rusija, ZDA, Francija in Velika Britanija ter glavne države regije. Kot je v francoski narodni skupščini predlagal francoski premier Edouard Philippe, naj bi skupina, v kateri bi bile ZDA, Francija, Velika Britanija, Savdska Arabija in Jordanija, začela pogajanja z Iranom, Rusijo in Turčijo. V Ženevi že potekajo pogovori o Siriji pod pokroviteljstvom Združenih narodov. Rusija, Iran in Turčija pa imajo ločeno pogovore o Siriji v kazahstanski prestolnici Astana.

Na mizi VS-a nov predlog resolucije

Varnostni svet bo danes razpravljal o novem predlogu resolucije o preiskavi domnevnega napada s kemičnim orožjem v sirskem mestu Duma. Ruski zunanji minister Lavrov je sporočil, da bo Moskva proučila predlog resolucije, ki so ga pripravile ZDA, Velika Britanija in Francija.

Putin znova svari pred izbruhom kaosa v mednarodnih odnosih

Ruski predsednik Putin je v nedeljo posvaril pred tem, da bi lahko nadaljnji napadi zahodnih sil v Siriji izzvali kaos v mednarodnih odnosih. V telefonskem pogovoru z iranskim voditeljem Hasanom Rohanijem sta se strinjala, da so napadi zahodnih sil škodovali možnostim za dosego politične rešitve sedemletne vojne v Siriji. "Še posebej Putin je poudaril, da bodo takšna dejanja, ki so kršitev Ustanovne listine Združenih narodov, če se nadaljujejo, neizogibno privedla do kaosa v mednarodnih odnosih," so sporočili iz Kremlja.

Ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley je v nedeljo napovedala, da bodo ZDA uvedle nove gospodarske sankcije proti Rusiji, ki bodo usmerjene proti podjetjem, ki se po presoji ZDA ukvarjajo z opremo, povezano s kemičnim orožjem.

