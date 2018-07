EU pošilja Španiji in Grčiji 45,6 milijona evrov za prebežniške centre

V državi letos več prebežnikov kot lani

2. julij 2018 ob 19:02,

zadnji poseg: 2. julij 2018 ob 19:14

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija je za spopadanje z migracijskimi izzivi Španiji dodelila 25,6 milijona evrov, za pomoč Grčiji pa so 20 milijonov nakazali Visokemu komisariatu Združenih narodov za begunce (UNHCR).

Španija denar dobiva za izboljšanje sprejemnih zmogljivosti na južni obali in v španskih eksklavah na severu Afrike, Ceuti in Melilli. 24,8 milijona sta dobila ministrstvo za zaposlovanje in španski Rdeči križ za zagotavljanje zdravstvene oskrbe, hrane in zatočišča za prihajajoče prebežnike.

Dodatnih 720.000 evrov so dodelili notranjemu ministrstvu, s katerimi naj bi izboljšali kakovost infrastrukture za prebežniki, ki jih bodo v Španijo vrnili iz drugih držav EU-ja.

UNHCR-ju so denar dodelili z namenom izboljšanja sprejemnih razmer v Grčiji, zlasti na otoku Lezbos, kjer so prebežniški centri že tako ali tako prepolni. Tam naj bi zagotovili nove zmogljivosti za prebežnike in "podprli projekte lokalne skupnosti".

Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović je po obisku Grčije opozorila na slabe pogoje, v katerih tam živijo prebežniki, in poudarila center Moria na otoku Lezbos, kjer je bilo maja po podatkih nevladne organizacije Zdravniki brez meja več kot 7.000 ljudi, pri čemer je prostora samo za 2.500.

Skupno milijarda evropskih sredstev

V izjavi za javnost se je Evropska komisija še pohvalila, da so z omenjenimi sredstvi dosegli pomemben mejnik – v okviru nujne pomoči v finančnem obdobju med letoma 2014 in 2020 – v katerem je "begunska kriza presenetila Evropo", so skupno podelili že več kot milijardo evrov za pomoč državam članicam, ki se spoprijemajo z največjimi migracijskimi izzivi.

Te države so Italija, Grčija, Bolgarija, Hrvaška, Nemčija, Švedska in Španija.

Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos je ob tem dejal, da Evropska komisija tako nadaljuje uresničevanje svojih obvez do držav članic pod pritiskom migracijskih izzivov.

V Španijo in Grčijo več prebežnikov kot lani

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je v prvi polovici letošnjega leta na evropske obale prispelo dvakrat manj ljudi kot v enakem obdobju lani. Na obale Španije je prispelo 12.155 ljudi, na obale Grčije pa 12.514. Tako Španija kot Grčija sta letos sprejeli več prebežnikov kot lani, ko je v Španijo prišlo 4.161, v Grčijo pa 8.323 ljudi.

J. R.