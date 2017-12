EU potrdil prvi evropski črni seznam davčnih oaz, vendar ukrepov še ni sprejel

47 jurisdikcij na sivem seznamu

5. december 2017 ob 16:16

Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Finančni ministri Evropske unije so v Bruslju v okviru boja proti izogibanju davkom potrdili prvi evropski črni seznam davčnih oaz, na katerem je sedemnajst držav oziroma sodnih oblasti, ki ne ukrepajo ustrezno v boju proti izogibanju davkom.

Po neuradnih navedbah so na črnem seznamu Bahrajn, Barbados, Ameriška Samoa, Grenada, Guam, Južna Koreja, Macao, Marshallovo otočje, Mongolija, Namibija, Palau, Panama, Sveta Lucija, Samoa, Trinidad in Tobago, Tunizija in Združeni arabski emirati.

Še 47 sodnih oblasti oziroma jurisdikcij so članice uvrstile na sivi seznam držav, ki trenutno ne izpolnjujejo standardov EU-ja, vendar so se zavezale k spremembi svojih davčnih politik, je sporočil francoski finančni minister Bruno Le Maire.

Države članice so po razkritjih davčnih utaj velikih podjetij in premožnih posameznikov februarja začele skupen proces uvrščanja davčnih oaz na sezname, s čimer želijo ta podjetja in posameznike odvrniti od vzpostavitve struktur v tujini, ki so v številnih primerih zakonite, lahko pa skrivajo nedovoljene dejavnosti.

Nejasnosti glede sankcij

Odprto ostaja vprašanje sankcij proti državam na črnem seznamu. Med mogočimi ukrepi se omenja zamrznitev evropskih sredstev ali posebna dajatev na transakcije s temi državami oziroma sodnimi oblastmi.

Francoski finančni minister sicer meni, da seznam brez sankcij nima smisla, a stališča članic do kaznovanja držav, ki ne spoštujejo pravil, so različna. Luksemburški finančni minister Pierre Gramegna na primer poudarja, da je dovolj že samo dejstvo, da se država znajde na črnem seznamu in da učinkovitosti samega seznama ne bi smeli podcenjevati.

Dokončnega odgovora na vprašanje glede sankcij tako še ni. Evropska komisija bo predloge za evropsko rešitev predstavila v prihodnjih tednih. Nekatere države želijo, da vprašanje sankcij ostane popolnoma v njihovih rokah, kar sproža pomisleke o dejanskem izvajanju kakršnih koli kazenskih ukrepov.

Pomisleki zaradi domnevnih oaz znotraj EU-ja

Veliko je tudi kritik, zakaj se Unija osredotoča na davčne oaze zunaj svojih meja, lastne hiše pa ne uredi, pri čemer se med problematičnimi članicami pogosto omenja Luksemburg. Luksemburški minister poudarja, da Luksemburg ni na nobenem seznamu, ker je v istem čolnu kot druge članice EU-ja ter spoštuje evropske in mednarodne standarde v boju proti izogibanju davkom.

Evropski komisar za finančne in gospodarske zadeve Pierre Moscovici odločno zavrača obstoj davčnih oaz v Uniji. Po njegovem mnenju je mogoče govoriti le o prepovedanih praksah, nikakor pa ne o davčnih oazah.

J. R.