Europol Todorića uvrstil na seznam najbolj iskanih oseb

Agrokor ima približno tri milijarde evrov dolgov

2. november 2017 ob 14:53

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji direktor in še vedno lastnik hrvaškega koncerna Agrokor Ivica Todorić je med najbolj iskanimi osebami Evropskega policijskega urada oziroma Europola.

66-letnega Todorića iščejo zaradi suma korupcije, goljufije in ponarejanja dokumentov, med drugim piše ob tiralici, ki je objavljena na spletni strani Europola.

Todorići naj bi na zasebne račune nakazali 130 milijonov evrov

Hrvaški preiskovalci želijo zaslišati Todorića v primeru Agrokor, v katerem ga je tožilstvo skupaj z njegovima sinovoma in 12 nekdanjimi člani uprave koncerna in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilli osumilo, da so iz blagajne močno zadolženega Agrokorja na zasebne račune nakazali najmanj 130 milijonov evrov.

Za Todorića izdana Interpolova tiralica

Preiskovalci so oktobra izvedli hišne preiskave, v katerih so zaslišali vse, razen članov družine Todorić. Sinova sta nato v Zagreb pripotovala na zaslišanja, medtem ko za Ivico ne vedo, kje je. Ta je prek svojega bloga napovedal, da se bo v državo vrnil, ko bo zbral zanj in za postopek relevantne dokaze. Vsi osumljeni se bodo branili s prostosti, za Ivico pa so hrvaški pravosodni organi konec oktobra izdali evropski priporni nalog. Za njim je po pisanju medijev izdana tudi Interpolova tiralica, s katero zahtevajo njegovo aretacijo in izročitev.

Agrokor se utaplja v dolgovih

Skupina Agrokor, v lasti katere je tudi slovenski trgovec Mercator, ima skupaj približno tri milijarde evrov dolgov. Agrokor od aprila vodi izredna uprava pod vodstvom Anteja Ramljaka.

