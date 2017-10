Europol in Eurojust aretirala 26 tihotapcev prebežnikov

Mreža od leta 2016 organizirala 48 nezakonitih prevozov

26. oktober 2017 ob 19:42

Haag - MMC RTV SLO, STA

Evropski policijski urad Europol in urad za evropsko pravosodno sodelovanje Eurojust sta v skupni akciji proti tihotapljenju ljudi aretirala 26 osumljencev. V 42 preiskavah so sodelovali preiskovalci iz petih držav.

Med 26 aretiranimi so jih 11 prijeli v Veliki Britaniji, osem v Belgiji in sedem v Bolgariji. Osumljeni so, da so bili del mreže, ki je v države Evropske unije nezakonito tihotapila prebežnike iz držav, kot so Afganistan, Irak in Pakistan.

Ocenjujejo, da je mreža od julija 2016 organizirala 48 nezakonitih prevozov in tako okoli 400 prebežnikom omogočila nezakonit vstop v EU.

Preiskovalci menijo, da so prebežnike v posebej izdelanih vozilih prevažali v različne evropske države, končni cilj pa je bila Velika Britanija. Vodja mreže naj bi bil Afganistanec, ki je živel v Veliki Britaniji.

Vodja Europolovega centra za boj proti tihotapljenju prebežnikov, Slovenec Robert Črepinko, je ocenil, da je bila to največja letošnja operacija Europolovega centra in jasno kaže, da je tihotapljenje ljudi mednarodno kaznivo dejanje, ki zahteva mednarodno sodelovanje. Hkrati kaže, kako lahko posameznik vodi veliko, vseevropsko mrežo, proti temu pa se je mogoče zoperstaviti s skupnimi preiskavami ter vzporedno koordinacijo preiskav in preganjanja v več državah hkrati.

Preiskavo je januarja letos sprožil Eurojust, Europol ter Belgija, Francija, Nizozemska, Bolgarija in Velika Britanija pa so se vanju vključili junija.

J. R.