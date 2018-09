2.200 Natovih vojakov se uri na ukrajinsko-poljski meji

Prihodnji teden največja ruska vojaška vaja po letu 1981

3. september 2018 ob 16:02

Kijev - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Okoli 20 kilometrov od ukrajinsko-poljske meje se je začela vsakoletna dvotedenska mednarodna vojaška vaja Rapid Trident, na kateri sodeluje več kot 2.200 vojakov iz skupno 14 držav zveze Nato.

Na vaji v ukrajinskem kraju Stariči bodo med drugim uporabljali težko vojaško opremo in artilerijo. "Udeleženci so solidarni z Ukrajino za ukrajinsko varnost, ukrajinsko suverenost in ukrajinsko ozemeljsko celovitost," je na odprtju vaj, ki potekajo vsako leto od leta 1995, povedala ameriška veleposlanica v Ukrajini Marie Yovanovitch. Poleg domačih je na vajah največ ameriških vojakov.

Vaja v Ukrajini se je začela teden dni pred največjo rusko vajo po letu 1981, na kateri bo na vzhodu Rusije sodelovalo okoli 300.000 vojakov, 36.000 vojaških vozil in več kot 1.000 letal. Sodelovali bosta tudi Kitajska in Mongolija.

Več sto ameriških vojakov sicer od leta 2015 v Ukrajini uri tamkajšnje vojake, ki se bojujejo proti proruskim separatistom na vzhodu države.

Na vzhodu Ukrajine so v zadnjih dneh znova izbruhnili spopadi med uporniki in ukrajinsko vojsko, pri čemer je bilo ranjenih osem ukrajinskih vojakov.

Množice na pogrebu Zaharčenka

Kot smo poročali, je bil v petek v eksploziji bombe ubit vodja proruskih separatistov Aleksander Zaharčenko. Separatisti in Kremelj odgovornost za atentat pripisujejo ukrajinskim oblastem, Kremelj je umor označil za provokacijo, ki spodkopava mirovni dogovor iz Minska. Ukrajinske oblasti vpletenost v smrt zanikajo. Nedeljskega pogreba Zaharčenka se je po navedbah tamkajšnjih medijev, o katerih je poročal Reuters, udeležilo okoli 200.000 ljudi.

