Bolgarija: Računalniška industrija poziva izseljence, naj se vrnejo v domovino

27. november 2018 ob 17:16

Sofija - MMC RTV SLO, Reuters

V Bolgariji računalniška industrija začenja kampanjo, s katero bi spodbudila izseljence, da se vrnejo v državo. Po anketah bi se namreč polovica Bolgarov vrnila domov, če bi dobila primerno službo.

Od padca komunizma leta 1989 je Bolgarijo, ki ima trenutno dobrih sedem milijonov prebivalcev, zapustilo več kot dva milijona ljudi, ki so odšli na Zahod, da bi našli boljše delo. Od leta 2007 je ta balkanska država članica Evropske unije, a ostaja najrevnejša v povezavi. Še vedno več ljudi zapušča Bolgarijo, kot se jih vanjo vrne.

V računalniški industriji, kjer v Bolgariji primanjkuje delovne sile, upajo, da bi lahko obrnili trend. S konkurenčnimi plačami in možnostmi hitrega kariernega napredka želijo pritegniti delavce. Bolgarsko združenje programskih podjetij (BASSCOM) je med 4.310 Bolgari, ki živijo v 70 različnih državah, izvedlo spletno anketo. Ugotovilo je, da bi se jih 57 odstotkov vrnilo v domovino, če bi se lahko zaposlilo v računalniški industriji.

Dimitrov: Rezultati ankete so zelo spodbudni

Anketa je sicer pokazala, da bi bilo le 17 odstotkov anketirancev kvalificiranih za delo na takšnem področju, zaradi česar bi bilo potrebno usposabljanje delovne sile. "Rezultati so zelo spodbudni. Začeli bomo kampanjo, s katero želimo privabiti te ljudi. V računalniški industriji nam močno primanjkuje ustrezen kader, karierne priložnosti pa so velike," je povedal predsednik BASSCOM-a Dobroslav Dimitrov. Po njegovih besedah plače v računalniški industriji v Bolgariji omogočajo življenjski standard, ki je primerljiv z Nemčijo ali Veliko Britanijo.

V bolgarskih računalniških podjetjih, ki v zadnjih letih hitro rastejo, trenutno dela približno 27.000 ljudi. Prihodek se je v petih letih več kot podvojil. 3.500 novih delovnih mest je bilo ustvarjenih v letu 2017, kar je 15 odstotkov več kot leto pred tem. Povprečna mesečna plača je bila v sektorju lani več kot trikrat večja od povprečne v Bolgariji. Pomanjkanje delovne sile pa trenutno ovira dodatno rast.

