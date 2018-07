Britanska policija naj bi identificirala napadalce na Skripala

Incident je sprožil diplomatsko krizo med Rusijo in Zahodom

19. julij 2018 ob 11:56

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska policija naj bi identificirala domnevne napadalce z živčnim strupom novičok na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo

"Preiskovalci menijo, da so identificirali domnevne storilce napada z novičokom preko nadzornih kamer", ki so jih "preverili s podatki o ljudeh, ki so v tistem obdobju prišli v državo," je povedal neimenovai vir po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Agencija AP pa poroča, da naj bi za napadom stalo "več Rusov, ki so jih identificirali prek nadzornih kamer CCTV".

Po navedbah britanskega Sky Newsa je policija v okviru preiskave zastrupitve Skripalov v Salisburyju zbrala 5.000 ur posnetkov nadzornih kamer. 66-letnega Sergeja Skripala in njegovo 33-letno hčerko Julijo so nezavestna našli na klopi v mestu Salisbury 4. marca. Takrat so ju namestili na oddelek za intenzivno nego v mestni bolnišnici. Skripalova sta po večtedenskem zdravljenju že zapustila bolnišnico.

Scotland Yard trditve ne komentira

Navedene, sicer nepotrjene, ugotovitve bi bile sicer v skladu s trditvijo Londona, da naj bi za zastrupitvijo stala Rusija, ki bi lahko tudi izgubila nadzor nad strupom - tega po podatkih znanstvenikov izdelujejo samo v Rusiji oziroma nekdanji Sovjetski zvezi. Moskva sicer očitke odločno zavrača. Scotland Yard, ki vodi preiskavo, trditve ni želel komentirati.

Z novičokom sta se konec junija zastrupila tudi dva britanska državljana v kraju Amnesbury nedaleč od Salisburyja. Ženska je umrla. Moški, na domu katerega so našli strup v steklenički, je še v bolnišnici, a je pri zavesti. Ni še znano, ali gre za strup iz iste zaloge kot tisti, s katerim sta se zastrupila Skripalova. Morebitna povezava med obema primeroma je glavni predmet policijske preiskave.

Obsojen na zapor

Skripal je bil častnik ruske vojaške obveščevalne službe GRU, leta 2006 pa je bil v Moskvi obsojen na 13 let zapora zaradi izdaje, ker je od 90. let britanski obveščevalni službi MI6 za plačilo posredoval informacije o identiteti ruskih tajnih agentov, ki so pod krinko delovali v Evropi. Takrat so mu tudi odvzeli čin.

Leta 2010 ga je Moskva s še tremi zaporniki izpustila v zameno za deset ruskih vohunov, ki so delovali v ZDA, Skripal pa se je zatekel v Veliko Britanijo. Julija je živela v Moskvi in je očeta redno obiskovala.

K. Št.