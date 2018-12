Bruselj: Spopadi protestnikov proti dogovoru o migracijah in policijo

Papež izrazil podporo dogovoru o migracijah

16. december 2018 ob 18:20

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

V Bruslju se je na protestu proti dogovoru ZN-a o migracijah, znanemu kot dogovoru iz Marakeša, zbralo okoli 5.500 ljudi, ki so se spopadli s policijo. Ta je uporabila solzivec in vodni top.

Sprva mirni protesti desničarskih skupin so se sprevrgli v nerede. Protestnike, med njimi so bili tudi skrajni desničarji, ki so v policiste in v poslopja evropskih institucij metali kamenje in druge predmete, so razgnali s solzivcem in vodnim topom, je poročala nemška tiskovna agencije DPA.

Udeleženci so na protestu zahtevali, naj da belgijska vlada prednost domačinom in ne migrantom. Zavzeli so se za zaprtje meje in za odstop premierja Charlesa Michela, je poročala belgijska tiskovna agencija Belga. Protest je organiziralo več desničarskih skupin.

Na drugi strani se je na protimanifestaciji zbralo okoli 1.000 zagovornikov dogovora o migracijah. Shod so na drugi strani Bruslja organizirale skupine, ki se borijo proti stigmatizaciji prebežnikov, po zgledu francoskih protestnikov pa so nekateri udeleženci nosili rumene jopiče.

V maroškem Marakešu so 10. decembra potrdili sicer pravno nezavezujoč dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki ga bo 19. decembra z resolucijo potrdila še Generalna skupščina ZN-a.

Več držav, med njimi ZDA in nekatere evropske (Avstrija, Madžarska, Italija, Poljska in Slovaška), k sporazumu ni pristopilo, ker pravijo, da dogovor izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki.

Papež pozdravil dogovor o migracijah

Medtem je papež Frančišek pozdravil dogovor o migracijah, ki bo po njegovih besedah pomagal mednarodni skupnosti, "da bo odgovorno, solidarno in sočutno ravnala s tistimi, ki so iz različnih razlogov zapustili svoje države", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Ob tem je na trgu Sv. Petra v Vatikanu zbrane vernike pozval, naj molijo za to. Papež Frančišek se je že večkrat zavzel za pravice beguncev in migrantov.

B. V.