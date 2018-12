Med drugo svetovno vojno je bilo v Evropi ubitih šest milijonov Judov. Foto: Reuters Dodaj v

Evropa: Vedno manj védenja o holokavstu, vedno več nasilja nad Judi

Judje v Evropi razburjeni zaradi naraščanja antisemitizma

7. december 2018 ob 19:57

Berlin - MMC RTV SLO

Eden od štirih Judov v Evropi je bil v zadnjem letu tarča antisemitskega nadlegovanja, celo nasilja, kaže raziskava časopisa Bild, potem ko so evropski ministri pozvali k zaščiti judovske skupnosti.

Kot poroča največji nemški dnevnik Bild, so evropski ministri države članice pozvali k zaščiti judovske skupnosti v Evropi na podlagi raziskave, v kateri je sodelovalo 16.395 Judov iz vse Evrope. Med njimi jih je 89 odstotkov menilo, da se je antisemitizem po letu 2013 povečal, kar občutijo v vsakodnevnem življenju. 38 odstotkov jih je razmišljalo, da bi se zaradi nasilja odselili v drugo državo.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP in nemške evangeličanske službe za stike z javnostmi EPD je študijo izvedla Agencija za zaščito osnovnih pravic (FRA) s sedežem na Dunaju, v njej pa je sodelovalo 12 evropskih držav in 96 odstotkov vseh Judov, ki živijo v Evropi.

Skupnost Judov v državah EU-ja, ki ima 508 milijonov prebivalcev, predstavlja 0,2 odstotka ali milijon prebivalcev. Izraelski časopis Haaretz je nedavno objavil oceno, da naj bi po vsem svetu živelo 14,7 milijona Judov.

Tretjina Evropejcev o holokavstu ve zelo malo

Notranji ministri EU-ja so po poročanju Deutsche Welle v četrtek razpravljali o tem, kako bi v 28 državah članicah "zaščitili judovsko skupnost, institucije in prebivalce", saj se "sovraštvo proti Judom" znova povečuje. Ministri so pozvali države članice, naj dajo več pozornosti izobraževanju prebivalcev o holokavstu.

Ameriški CNN je ravno prejšnji mesec objavil raziskavo, ki kaže na to, da ena tretjina Evropejcev o holokavstu ve zelo malo ali celo nič, čeprav je bilo v nasilju, ki ga je med drugo svetovno vojno nad Judi izvajal nemški nacistični režim oziroma Nacionalsocialistična nemška delavska stranka (NSDAP) z Adolfom Hitlerjem na čelu, po vsej Evropi ubitih šest milijonov Judov.

Eden od štirih anketirancev v raziskavi je menil, da imajo Judi prevelik vpliv. V septembra izvedeni raziskavi CNN-a je sodelovalo 7.092 anketirancev iz sedmih evropskih držav: Avstrije, Francije, Nemčije, Velike Britanije, Madžarske, Poljske in Švedske.

