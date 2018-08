Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Ogenj gasi kar 300 gasilcev. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Berlinu vse bližje hud gozdni požar

Oblasti evakuirale 540 prebivalcev

24. avgust 2018 ob 08:09

Berlin - MMC RTV SLO

Nemške oblasti so evakuirale prebivalce treh vasi nedaleč od Berlina, kjer se je v bližnjem gozdu razplamtel požar, ki bi lahko ušel izpod nadzora. Z ognjenimi zublji se bojuje 300 gasilcev.

Gašenje terena je toliko bolj nevarno, saj so na njem ostanki nedetoniranih razstrelivnih teles iz druge svetovne vojne.

Okoli 540 prebivalci vasi Frohnsdorf, Klausdorf in Tiefenbrunnen je nastanjenih na varnem pri svojih sorodnikih, nekaj pa jih je noč preživelo v mestni hiši v Treuenbrietzenu, so po poročanju Deutsche Welleja sporočile oblasti.

Vroče poletje brez dežja

Ogenj je izbruhnil na več delih gozda in se razširil na površino 300 hektarjev. Sprva je tlel le pri tleh, a se je hitro razširil na visoka drevesa. V zrak se dviguje gost dim, ki dosega višino do deset kilometrov. Iz varnostnih razlogov so zaprli bližnje ceste in železniške povezave.

Gasilci opozarjajo, da bi se lahko ogenj, zaradi vetra, razplamtel vse do južnega dela Berlina, v katerem je bilo letos izjemno vroče poletje, praktično brez dežja.

Pred dobrim mesecem je podivjani požar, ki ga je, kot kaže, zanetil nepreviden domačin, zajel gozd vzhodno od Aten. V požaru je umrlo 96 ljudi, večinoma turistov, letovišče Mati v bližini Aten pa popolnoma uničil.

K. Št.