Foto: Južno od Malte rešili še sto prebežnikov, na čolnu tudi dve trupli

Prebežniki z ladje italijanske obalne straže Diciotti se še niso izkrcali

23. avgust 2018 ob 07:48

Valletta - MMC RTV SLO, STA

Malteška obalna straža je južno od Malte rešila 100 prebežnikov, ki so potovali na čolnu v slabem stanju, na plovilu sta bili tudi dve trupli. Prebežnike so prepeljali v pristanišče v Valletti in jih nastanili v centru za migrante, je sporočila obalna straža.

Malteška vlada se je medtem odzvala na obtožbe italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, da Malta še vedno ni prevzela 50 od 450 prebežnikov, ki jih je Italija sprejela pred petimi tedni. "Malteške oblasti so bile že v stiku z italijanskimi, da bi čim prej izpolnile svoje zaveze. Vendar pa Italija še ni predlagala jasnega postopka, da bi mu Malta sledila," so zapisali v Valletti.

Ob tem so opozorili, da tudi Italija ni sprejela prebežnikov z ladje nevladne organizacije Lifeline, ki so se izkrcali na Malti. 200 rešenih ljudi naj bi poleg Italije sprejelo še več drugih evropskih držav.

Vlada v Valletti vztraja, da "vedno sodeluje v solidarnostnih mehanizmih in da je bila prva država, ki je izpolnila svoje zaveze v okviru solidarnostnega mehanizma Evropske komisije za Italijo in Grčijo". Poudarili so, da na področju reševanja prebežnikov na morju spoštuje mednarodno pravo.

Zaradi prelaganja odgovornosti prebežniki obtičali na morju

Od junija, ko je v Rimu oblast prevzela nova populistična vlada, je na Sredozemskem morju obtičalo že več ladij z rešenimi prebežniki, saj Italija in Malta odgovornost zanje prelagata druga na drugo.

Še vedno se niso izkrcali prebežniki z ladje italijanske obalne straže Diciotti, ki jih je rešila pretekli četrtek. Italija jim je dovolila vplutje, vendar jim ne dovoli izkrcanja, dokler druge države Evropske unije ne potrdijo, da jih bodo sprejele. Bruselj še vedno išče rešitev.

K. Št.