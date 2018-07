Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Parada v Sevastopolu. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Ruska mornarica se na ogled postavi

Deluje že 322 let

29. julij 2018 ob 13:53

St. Peterburg - MMC RTV SLO

Ruska mornarica zadnjo julijsko nedeljo tradicionalno priredi parado. Tokrat je na njej sodelovalo več kot 40 bojnih ladij in več kot 4.000 mornarjev.

Parada je potekala v več pristaniščih, tudi v Sevastopolu ob Črnem morju, v Kaliningradu in Vladivostoku, največja pa je bila na reki Nevi v St. Peterburgu. Udeležil se je je tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je v nagovoru dejal: "Ruska mornarica zagotavlja varnost naše države, prispeva k boju proti mednarodnemu terorizmu in igra pomembno vlogo pri ohranjanju strateškega ravnovesja." Dodal je, da so zgodovino ruske mornarice zaznamovali pogum, duh in srčnost mornarjev.

Na Nevi se je predstavilo okoli 40 vojaških ladij iz baltiške, severne, kaspijske in črnomorske flote, tudi najnovejša fregata Admiral Gorškov, korveta Stereguščij, dizelsko-električna podmornica in več drugih vojaških ladij. Nad mestom je poletelo tudi več letal ruske mornarice, piše RT.



Rusko mornarico je leta 1696 ustanovil ruski car Peter Veliki, tako da letos praznuje 322 let.

Utrinke iz ruskih pristanišč si oglejte spodaj.

A. P. J., foto: Reuters, EPA