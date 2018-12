Francija: Policija s solzivcem nad protestnike; aretirali že 481 oseb

Okrepljeno varovanje v prestolnici

8. december 2018 ob 11:02,

zadnji poseg: 8. december 2018 ob 12:07

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V središču Pariza se je že zbralo okoli 5.000 protestnikov v rumenih jopičih, ki protestirajo proti visokim cenam goriva. Francoske oblasti so pred današnjim "protestom vseh protestov" na ulice poslale skoraj 90.000 pripadnikov varnostnega osebja.

Samo v Parizu so iz strahu pred izbruhom nasilja in izgredov mobilizirali okoli 8.000 policistov in 12 oklepnikov, v prestolnici veljajo poostreni varnostni ukrepi, že zdaj pa so na protivladnih protestih aretirali 481 oseb.

Ta številka že presega število prijetih na protestih v prestolnici pred tednom dni, ko so jih prijeli 412.

Ob začetku protestov so v bližini Elizejskih poljan izbruhnili spopadi s policijo. Policija je uporabila solzivec proti več sto protestnikom, ki so se zbrali ob znameniti pariški nakupovalni ulici in okoli Slavoloka zmage.

Vir blizu varnostnim krogom je za AFP povedal, da so prijeli najmanj 34 ljudi, ki so nosili maske, kladiva in kamne, ki bi jih lahko uporabili za spopade s policijo.

Podzemna železnica v središču Pariza je zaprta, prav tako so zaprte številne trgovine, izložbe pa so zaščitili z barikadami. Tudi številne pariške znamenitosti, med njimi Eifflov stolp, opera in več muzejev, vključno z Louvrom, bodo danes zaprti.

Strah pred nasiljem

Oblasti se bojijo ponovnega izbruha nasilja in izgredov, potem ko se je prejšnjo soboto na ulicah francoskih mest zbralo več kot 100.000 protestnikov. V Parizu so po nasilnih izgredih in spopadih s policijo prijeli več kot 400 ljudi.

Protesti t. i. rumenih jopičev proti visokim cenam goriva so danes napovedani v vsej Franciji, zaradi česar po vsej državi veljajo poostreni varnostni ukrepi. Organizatorji protestov so odhod na ulice napovedali kljub odločitvi vlade, da trošarin na gorivo v letu 2019 ne bodo dvignili.

Protesti tudi v Belgiji in na Nizozemskem

Protesti rumenih jopičev proti visokim cenam goriva so za danes napovedani tudi v Belgiji in na Nizozemskem. V belgijski prestolnici Bruselj je policija pred začetkom protestov prijela 50 ljudi.

Na bruseljskih ulicah so, da bi preprečili morebitne izgrede, okrepili policijsko navzočnost. Policija upa, da bodo protesti potekali mirno in da bodo ljudje lahko nemoteno šli po vsakodnevnih opravkih.

Na vzhodu Belgije so rumeni jopiči davi blokirali avtocesto E40, ki vodi v Francijo.

K. S.