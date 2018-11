Francoski parlament (na fotografiji Edouard Philippe) je izglasoval prepoved telesnega kaznovanja otrok. Foto: Reuters Dodaj v

Francija prepovedala telesno kaznovanje otrok

Devetletni deček pretepen do smrti

30. november 2018 ob 18:28

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoska narodna skupščina je izglasovala prepoved telesnega kaznovanja otrok. Zakon staršem nalaga, da morajo svojo avtoriteto uveljaviti brez kakršne koli oblike fizičnega, besednega ali psihološkega nasilja.

Po dolgotrajni razpravi je za zakon glasovalo 51 poslancev, eden pa je bil proti. Poslanka Maud Petit, ki je pripravila zakon, je pojasnila, da je glavni namen zakona izobraževalni in da spodbudi francosko družbo k spremembam. O zakonu bo zdaj glasoval še francoski senat.

V preteklosti so v Franciji popadli poskusi za prepoved nasilja nad otroki. Leta 2016 je tovrstno zakonodajo razveljavil ustavni svet, saj je bil sprejet v obliki amandmaja k neustrezni zakonodaji.

Člani družine do smrti pretepli devetletnega dečka

Prejšnji teden je policija na vzhodu države v mestu Mulhouse aretirala štiri člane iste družine, potem ko so z ročajem metle do smrti pretepli devetletnega dečka. Vzrok za tako brutalno ravnanje naj bi bilo dejstvo, da deček ni želel narediti domače naloge.

Po podatkih nevladne otroške fundacije se 85 odstotkov francoskih staršev zateka k telesnemu kaznovanju. V francoskih šolah so že pred časom prepovedali fizično kaznovanje otrok.

Če bodo v Franciji dokončno sprejeli prepoved telesnega kaznovanja, bo postala 55. država sveta s tovrstno prepovedjo. Prva je bila Švedska leta 1979.

