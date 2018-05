Gibanje pet zvezd in Liga uskladila program. Je nova koalicija pred vrati?

Berlusconiju odpravili prepoved opravljanja javnih funkcij

12. maj 2018 ob 16:16,

zadnji poseg: 12. maj 2018 ob 19:04

Milano - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Desničarska Liga in populistično Gibanje pet zvezd sta dosegla dogovor o osnutku programskih usmeritev prihodnje italijanske vlade. Stranki morata uskaditi le še kadrovsko sestavo.

"Pogajanja o koalicijski pogodbi se nadaljujejo. Naš cilj je doseči najboljši rezultat za Italijane," je sporočil vodja gibanja Luigi Di Maio, ki se sicer tako kot vodja Lige Matteo Salvini poteguje za položaj predsednika vlade.

Vprašanje, kdo bo vodil prihodnjo vlado, bi se na koncu lahko izkazalo za glavno prepreko na poti do nove vlade. Glede na namige vodilnih predstavnikov obeh strank bi morda premierski položaj lahko prevzel tudi nekdo tretji.

Pri vladnem programu pa sta obe stranki očitno precej bližje. Skupni program naj bi imel 19 točk, od boja proti korupciji in konfliktu interesov do zmanjševanja davčnih bremen. Prizadevali si bodo tudi za odpravo administrativnih ovir oziroma za poenostavitve birokratskih postopkov, za "bolj državljanom prijazno" državno blagajno in za pospešek v digitalizaciji javne uprave. Prav tako nameravata Di Maio in Salvini odpraviti nepriljubljeno pokojninsko reformo, ki jo je leta 2012 uvedla vlada Maria Montija in ki je po mnenju obeh vodilnih politikov preveč obremenjujoča za italijanske delavce. Tako naj bi v prvi vrsti predvsem znižali starost za upokojitev iz 67 na 65 let. A to bi državno blagajno obremenilo za 20 milijard evrov letno. Kako nameravajo to nadomestiti, ni jasno.

Predstavniki obeh strank naj bi pogajanja končali do nedelje, saj naj bi končni dogovor do ponedeljka predstavili predsedniku republike Sergiu Mattarelli. Če na koncu vendarle ne bosta uspeli sestaviti vlade, bi to skoraj zagotovo pomenilo nove predčasne volitve.

Berlusconiju se je "lepo obnašanje" obrestovalo

Predtem je milansko sodišče nekdanjemu italijanskemu premierju Silviu Berlusconiju odpravilo prepoved opravljanja javnih funkcij, kar pomeni, da bi lahko ob morebitnih novih predčasnih parlamentarnih volitvah kandidiral. Sodniki so zaradi "lepega vedenja" ugodili zahtevi 81-letnega nekdanjega štirikratnega italijanskega premierja po rehabilitaciji obsodbe iz leta 2013 zaradi davčnih poneverb. Zaradi te obsodbe, ki mu je odvzela stolček v zgornjem domu parlamenta in mu za šest let prepovedala opravljanje vsake službe, na katero se pride z izvolitvijo, Berlusconi ni mogel kandidirati na letošnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 4. marca.

"Pet let krivic je končanih. Berlusconi bo lahko znova kandidiral na volitvah," je sporočila njegova stranka Naprej, Italija.

Ta prepoved je bila za medijskega mogotca še posebej grenka, saj je njegova desnosredinska koalicija zmagala s 36 odstotki prejetih glasov, a Berlusconi ni mogel upati na premiersko mesto. Tudi sicer njegova koalicija ni mogla samostojno sestaviti vlade in pogajanja so se neuspešno vlekla tako rekoč vse do tega tedna, dokler ni tudi po predlogu predsednika republike Sergia Mattarelle, da bi šla Italija vnovič na volišča, Berlusconi le popustil in dopustil možnost sestave koalicijske vlade med desničarsko Ligo in populističnim Gibanjem petih zvezd.

A. P. J.