Gibanje petih zvezd se vidi v koaliciji s skrajno desno Ligo

So na obzorju nove volitve?

19. april 2018 ob 22:09

Rim - MMC RTV SLO

Vodja italijanskega Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio je dejal, da vidi možnost oblikovanja koalicije s skrajno desno Ligo, poudaril pa je, da zavrača sodelovanje s Silviem Berlusconijem.

Po parlamentarnih volitvah na začetku marca, na katerih je največjo posamično podporo prejelo ravno Gibanje petih zvezd, še ni bil sklenjen dogovor o oblikovanju vlade. Največ glasov je sicer prejela desničarska koalicija, znotraj nje pa skrajno desna Liga Mattea Salvinija, ki je prejela več glasov kot Naprej, Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija.

Medtem ko Di Maio zavrača sodelovanje z 81-letnim Berlusconijem, pa je nakazal morebitno rešitev po pogovorih z Mario Casellati, predsednico zgornjega doma parlamenta, ki je posrednica med strankami.

Di Maio je sicer dejal, da želi sodelovati izključno z Ligo, a je dodal, da ne bi mogel preprečiti Berlusconiju, da takšno vlado podpre v parlamentu. Eden izmed vidnejših poslancev Berlusconijeve stranke Renato Brunetta je t. i. zunanjo podporo tako zavrnil. Po njegovih besedah se ni zgodil preboj v pogajanjih, poroča Reuters. V stranki Naprej, Italija so nato sporočili, da ostaja desnosredinski blok enoten, Di Maia pa so označili za "nezrelega" zaradi poskusov, da ga razbije.

Di Maio postavil Salviniju rok

Di Maio je v sredo postavil Salviniju rok za odločitev, ali bo zapustil Berlusconija, do konca tedna. O ministrskih položajih se z Berlusconijevo stranko ne more pogovarjati, je dejal. Predsednica senata Casellati bo v petek poročala predsedniku države Sergiu Mattarelli o tem, ali je dosegla kakšen napredek v oblikovanju koalicije.



Mattarella je za pomoč prosil Mario Casellati, potem ko je sam vodil dva kroga pogovorov z različnimi strankami. Če bodo neuspešna tudi njena prizadevanja, se bo pogled preusmeril na Demokratsko stranko (PD), ki je bila zadnjih pet let na oblasti, na volitvah pa je doživela hud poraz. PD sicer sporoča, da bo šel v opozicijo. Zavrnil je poziv Gibanja petih zvezd k oblikovanju koalicije.

Ta odločenost pa morda kopni, poroča Reuters. Začasni vodja stranke Maurizio Martina je tako v torek dejal, da želi stranka razpravljati o konkretnih predlogih za koalicijo s komer koli, ki bo prejel mandat za sestavo vlade.

Če propadejo vsi poskusi, bo moral Mattarella sklicati nove volitve, ki bi bile najverjetneje jeseni.

B. V.