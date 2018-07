Grški premier prevzel politično odgovornost za žrtve požarov na Atiki

Vlada meni, da je bil požar podtaknjen

27. julij 2018 ob 18:30

Atene - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Grški premier Aleksis Cipras je po očitkih opozicije in civilistov prevzel politično odgovornost za najmanj 87 smrtnih žrtev, ki so jih ta teden zahtevali obsežni gozdni požari na polotoku Atika.

Kot je dejal na seji grške vlade, ki jo je neposredno predvajala grška televizija, je med vzroki za požar nezakonita gradnja, ki so jo prejšnje oblasti dovoljevale desetletja. Napovedal je, da bo vlada kmalu pripravila načrt ukrepov proti problemu nezakonitih gradenj, ob tem pa bo tudi pomagala prizadetim v požarih. Med drugim je vlada v Atenah žrtvam obljubila enkratno pomoč 10.000 evrov in zaposlitev v javnem sektorju za zakonce ter bližnje sorodnike žrtev.

Cipras je tudi dejal, da kaže, da so bili požari podtaknjeni. "Vse poletje moramo biti na preži," je poudaril in opozoril, da bi požigalci lahko podtaknili še kak požar. Grški premier je današnjo sejo vlade sklical po vse ostrejših kritikah, da se vlada ni primerno odzvala na izbruh požarov, ki so po najnovejših podatkih zahtevali 87 življenj.

Grška opozicija vladi očita aroganco in ji pripisuje odgovornost za to, da ni zaščitila življenj ljudi v požaru, ki je popolnoma opustošil letovišče Mati. Opozicijska stranka Nova demokracija je poudarila, da se nihče v vladi ni opravičil za tragedijo.

"Prevzemam polno politično odgovornost za to tragedijo," je danes poudaril Cipras. "Mislim, da sta premier in vlada to dolžna narediti," je dodal premier, čigar stranka Siriza je po javnomnenjskih raziskavah zaostala za Novo Demokracijo.

Iskanje pogrešanih in identifikacija žrtev

V Grčiji medtem poteka identifikacija žrtev požara. Policija ocenjuje, da bi postopek identifikacije v več laboratorijih lahko trajal več dni. Šele po končani identifikaciji bodo lahko opredelili natančno število mrtvih in pogrešanih.

Strokovnjaki tudi nadaljujejo ocenjevanje škode v požarih. Doslej so po navedbah vlade pregledali 3.084 hiš, ki jih je prizadel požar, od tega jih je 1.534 neprimernih za bivanje, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Na območju je po poročanju Reutersa še vedno okoli 300 gasilcev in prostovoljcev, ki iščejo morebitne preživele.

