Gruevski pred zaporom prebegnil na Madžarsko

Nekdanji premier zaradi afere mercedes obsojen na dve leti zapora

13. november 2018 ob 19:22,

zadnji poseg: 13. november 2018 ob 19:38

Skopje,Budimpešta - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski, za katerim je razpisana tiralica, saj je obsojen na dve leti zapora, se skriva na Madžarskem, kjer je zaprosil za politični azil.

Nekdanji vodja makedonske stranke VMRO-DPMNE Gruevski je bil v aferi Mercedes obsojen na dve leti zapora. Pred štirimi dnevi mu je makedonski parlament odvzel poslansko imuniteto, dan pred tem pa je izginil in se tako izognil vročitvi zapornega naloga, za Televizijo Slovenija poroča Marta Razboršek.

Gruevski je danes prek Facebooka sporočil, da je zbežal v Budimpešto. Dodal je, da je v preteklih dneh prejel več groženj s smrtjo.

Makedonsko notranje ministrstvo je sprva sporočilo, da morajo navedbe preveriti, saj Gruevski, ki so mu lani zaradi številnih obtožb odvzeli potni list, naj ne bi prečkal nobene uradne meje. Zdaj so sporočili, da so jim na madžarskem ministrstvu potrdili, da je Gruevski na Madžarskem in da je zaprosil za azil.

Ministrstvo v Skopju je o tem že obvestilo sodišče, ki naj bi izdalo mednarodno tiralico, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Po madžarski velikokrat kritizirani azilni zakonodaji bi moral sicer prosilec prošnjo za azil predložiti izključno na mejnih tranzitnih območjih, kjer so prosilci pridržani do dokončne odločitve o njihovem zahtevku, poudarja Balkan Insight.

Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, je Gruevski v preteklosti dal vedeti, da sta si blizu z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom. Lani ga je Orban javno podprl med kampanjo na lokalnih volitvah.

Osebni avtomobil iz proračunskih sredstev

Gruevski je bil maja zaradi zlorabe položaja pri nakupu službenega avtomobila mercedes, vrednega 600.000 evrov, obsojen na dve leti zapora. Vozilo naj bi leta 2012 Gruevski skrivoma kupil s proračunskimi sredstvi za namen osebne uporabe. Prizivno sodišče je oktobra izrečeno kazen potrdilo.

Pretekli petek je sodišče zavrnilo še njegovo pritožbo na odločitev o začetku prestajanja kazni in pojasnilo, da bo moral nekdanji premier začeti prestajati zaporno kazen takoj, ko bo prejel to odločitev. Ker mu v več poskusih odločitve niso uspeli izročiti, je v ponedeljek policija na zahtevo sodišča izdala nalog za njegovo aretacijo.

Odstopil po prisluškovalni aferi

Gruevski vztraja, da gre pri tem in drugih sodnih postopkih, ki potekajo proti njemu, za politično motivirane procese. Nekdanji vodja zdaj glavne opozicijske stranke, konservativne VMRO-DPMNE, je po skoraj desetih letih na čelu vlade odstopil leta 2016. Odstopil je po prisluškovalni aferi, med katero je prišlo v javnost, da je njegova vlada na veliko prisluškovala političnim nasprotnikom in novinarjem.

Proti njemu poteka še nekaj sodnih postopkov. V primeru, da bo sodišče odločilo, da je kriv v vseh, bi moral po izračunih makedonskih medijev za zapahe za do dvajset let.

J. R.