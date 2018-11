Salome Zurabišvili je napovedala približevanje Evropski uniji in Natu. Foto: Reuters Dodaj v

Gruzija na zadnjih neposrednih volitvah dobila prvo predsednico

Sakašvili: Šlo je za množično volilno prevaro

29. november 2018 ob 14:13

Tbilisi - MMC RTV SLO, STA

Nekdanja gruzijska zunanja ministrica Salome Zurabišvili je v sredo z veliko večino zmagala v drugem krogu volitev in tako postala prva predsednica Gruzije.

Salome Zurabišvili je dobila 59,6 odstotka glasov, njen nasprotnik, opozicijski voditelj Grigol Vašadze pa 40,4. "Vsi smo dokončno in odločno rekli ne preteklosti," je dejala Zurabišvilijeva, ki je kandidirala kot neodvisna kandidatka, a jo je podprla vladajoča stranka.

Napovedala je, da bo iskala dialog s tistimi, ki je niso podprli v predsedniški bitki, pred volitvami je namreč nakazala, da bo upoštevala politiko vlade. Že v predvolilni kampanji je obljubljala približevanje Evropski uniji in zvezi Nato.

Nekdanji gruzijski predsednik Mihail Sakašvili, čigar stranka Nacionalno gibanje je podprla Vašadzeja, je že po objavi izidov vzporednih volitev, po katerih je prav tako slavila Zurabišvilijeva, dejal, da je šlo za "množično volilno prevaro". "Gruzijce pozivam, naj branijo svobodo, demokracijo in zakon. Pozivam vas k mirnim zborovanjem. Zahtevajte predčasne volitve," je dejal.

Zadnje neposredne volitve v Gruziji

To so bile zadnje neposredne predsedniške volitve v Gruziji. Po izteku tega mandata bo predsednika države s šestletnim mandatom izbiralo 300 delegatov - poslanci ter predstavniki regij in občin. Predsednica, ki bo položaj prevzela sredi decembra, bo imela predvsem protokolarno vlogo, kar je določeno z novo ustavo, sprejeto septembra 2017.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, ki je spremljala volitve, je pohvalila volilni proces. Kot pomanjkljivost so poudarili, da je imela Zurabišvilijeva dostop do podpore države.

K. Št.