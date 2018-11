Hrvaški minister po zavrnitvi izdaje kontracepcijskih tablet: "Ugovor vesti v lekarnah nedopusten"

Opozicija opozarja na neurejenost področja ugovora vesti v zdravstvu

16. november 2018 ob 16:36

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Uslužbenka ene zagrebških lekarn je dekletu zaradi ugovora vesti zavrnila izdajo kontracepcijskih tablet na zdravniški recept. Ombudsmanka opozarja na več podobnih primerov.

Anonimno dekle je dogodek, ki se je zgodil prejšnji teden, opisalo za hrvaški novičarski portal faktograf.hr. Farmacevtka je pojasnila, da ne podpira uporabe tabletk kot sredstva za preprečitev nosečnosti, v lekarni pa ni bilo drugih zaposlenih, ki bi tablete izdali. Uslužbenka lekarne je dekletu rekla, naj pride naslednji dan, ko ona ne bo delala. Dekle je poudarilo, da je zdravniški recept za tablete dobila, ker ima močne menstrualne krvavitve, a tudi zaradi preprečevanja nosečnosti.

Lastnica lekarne je potrdila dogodek in dejala, da zaradi bolniških dopustov ni bilo drugih zaposlenih, ki bi lahko izdali tablete. Povedala je, da je primer pisno obrazložila tudi hrvaški zdravniški zbornici.

Zbornica je potrdila, da obravnavajo dve letošnji pritožbi zaradi podobnih primerov ugovora vesti. V hrvaškem zdravniškem kodeksu piše, da ima magister farmacije pravico do ugovora vesti, in sicer samo v primeru, ko s tem ne ogroža zdravja in življenja bolnikov.

Opozorila o več podobnih primerih

Hrvaška ombudsmanka za enakopravnost spolov Višnja Ljubičić je za faktograf.hr izjavila, da je bilo od leta 2013 v lekarnah več podobnih primerov in da doslej ni bilo sankcij za farmacevte, ki so se sklicevali na ugovor vesti. Izpostavila je, da je treba v primeru ugovora vesti pri zaposlenih v lekarnah delo organizirati tako, da to ne ovira izvajanja storitev.

Ljubičićeva je obenem izpostavila letošnje podatke, ki kažejo, da se od 371 zdravnikov, ki so strokovno usposobljeni za izvajanje splava v hrvaških javnih zdravstvenih ustanovah, skoraj 60 odstotkov sklicuje na ugovor vesti in splava ne izvaja. Kot je dodala, je to približno štiri odstotke več kot leta 2014.

Hrvaški mediji so sicer še pred leti poročali o primerih, ko nekateri ginekologi, ki se v javnih zdravstvenih ustanovah sklicujejo na ugovor vesti, prekinitve nosečnosti redno opravljajo v svojih zasebnih ordinacijah.

Minister: "Bolnik ima pravico dobiti zdravilo na recept"

Hrvaški minister za zdravstvo Milan Kujundžić medtem ocenjuje, da je bilo ravnanje farmacevtke nedopustno. "Vsak bolnik v kateri koli lekarni ima pravico dobiti zdravilo, za katero ima recept. Farmacevti imajo pravico do ugovora vesti, a ne na delovnem mestu v lekarni," je dejal Kujundžić po seji hrvaške vlade.

Iz največje opozicijske stranke SDP so v sporočilu za javnost opozorili, da ni urejenega postopka za uveljavljanje ugovora vesti v zdravstvu in pozvali k ureditvi tega področja. Ocenili so, da je primer iz zagrebške lekarne še eden od napadov na pravice žensk na Hrvaškem, potem ko so pred kratkim številne hrvaške državljanke spregovorile o kršitvah pri ginekoloških posegih v hrvaških bolnišnicah.

J. R.