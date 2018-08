Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Na tranzitnih območjih madžarske oblasti hrano sicer dajejo doječim materam in otrokom, a so jim zabičale, da hrane ne smejo deliti z drugimi družinskimi člani. Foto: Reuters Madžarski premier Viktor Orban je v času večmesečne migrantske krize v Evropi v letih 2015 in 2016 prvi zaprl meje države ter uvedel stroge ukrepe in zakone proti nezakonitim migrantom in beguncem. Foto: Reuters Sorodne novice Madžarski parlament sprejel zakonodajo Stop Soros Madžarska bo kriminalizirala pomoč prebežnikom Foto: Madžari proti vladnemu nadzoru nad mediji Dodaj v

HRW: Madžarska prebežnike z odrekanjem hrane sili k umiku prošnje za azil

Prebežniki med pritožbenim postopkom ne morejo vstopiti na Madžarsko

23. avgust 2018 ob 13:50,

zadnji poseg: 23. avgust 2018 ob 13:59

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch ugotavlja, da Madžarska od avgusta letos nekaterim prebežnikom z zavrnjeno prošnjo za azil na meji s Srbijo odreka hrane, da bi ti odstopili od prošnje za azil.

"Vlada je s tem, da odreka hrano ljudem, ki so v njeni oskrbi, dosegla novo dno nehumanosti, s čimer krši zakone za zaščito človekovih pravic, vključujoč svojo obvezo kot članica EU-ja," je dejala Lydia Gall s Human Rights Watcha (HRW). "Ta prezir za dobrobit ljudi je cinično dejanje, s katerim ljudi prisilijo, da se odpovedo prošnji za azil in zapustijo Madžarsko," je še dodala.

Gre prevsem za tiste prebežnike, ki so jim prošnjo za azil na prvi stopnji zavrnili in želijo vložiti pritožbo. V času pritožbenega postopka so prosilci za azil nameščeni v zaprtem tranzitnem območju na meji med Madžarsko in Srbijo. Nekaterim odrekajo hrano. Med pritožbenim postopkom ne morejo vstopiti na Madžarsko, se pa lahko kadarkoli vrnejo v Srbijo, navaja organizacija, ki se sklicuje na navedbe prosilcev za azil in njihovih odvetnikov.

Evropska komisija začela postopek pred Sodiščem EU-ja

HRW tako poroča, da so madžarske oblasti zavrnile hrano dvema afganistanskima družinama in dvema Sircema, po tem, ko so jim zavrnili prošnjo za azil, kar dopušča nova zakonodaja. Doječim materam in otrokom iz Afganistana sicer zagotavljajo hrano, a so jim prepovedali, da bi jo delili z drugimi člani družine.

Madžarski helsinški odbor (HHC) je zoper Madžarsko podal pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice (ECtHR), ki je Madžarski 10. avgusta odredilo, da mora omenjenim afganistanskim družinam zagotoviti hrano. A takšnih primerov naj bi bilo še več.

Kriminalizirali pomoč prebežnikom

Madžarski je julija sprejela zakonodaje Stop Soros, uperjeni predvsem proti nevladnim organizacijam, ki jih financira ameriški milijarder in človekoljub madžarskih korenin George Soros. Nova zakonodaja kriminalizira vsakršno pomoč, ki bi jo nacionalne, mednarodne in nevladne organizacije ali katera koli oseba nudile posameznikom, ki želijo zaprositi za azil ali dovoljenje za prebivanje na Madžarskem.

V zakonodaji so tudi ukrepi, ki omejujejo svoboščine posameznikov, saj je vsakomur, ki je na podlagi te zakonodaje v kazenskem postopku – torej tistim, ki pomagajo prebežnikom, ali tistim, ki ne izpolnjujejo pogojev za vložitev prošnje za azil – prepovedano približevanje tranzitnim območjem na madžarskih mejah, kjer so prosilci za azil. Sankcije segajo od začasnega pridržanja do enoletne zaporne kazni in izgona iz države.

K. Št.