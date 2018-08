Italija grozi Bruslju: Ne bomo več financirali EU-ja, če ne boste našli rešitve

Evropska unija bo gostila srečanje članic glede razporeditve prebežnikov

24. avgust 2018 ob 14:13

Rim - MMC RTV SLO

Italija je zagrozila Bruslju, da bo prenehala vplačevati v proračun Evropske unije, če ne bodo našli rešitve za rešene prebežnike, ki so obstali na ladji Diciotti v Catanii.

Evropska komisija bo namreč danes gostila srečanje več držav glede beguncev z ladje Diciotti.

V Bruslju so v sredo povedali, da rešitev za migrante z ladje Diciotti še vedno iščejo, saj še nobena članica ni ponudila, da bi sprejela kakšnega izmed njih.

"Če se ne bodo odločili nič glede Diciottija in premestitve prebežnikov, jaz in celotno Gibanje petih zvezd ne bomo več pripravljeni vsako leto dajati Evropski uniji 20 milijard evrov," je dejal italijanski minister za gospodarstvo Luigi di Maio in dodal, "v zadnjih mesecih smo lahko opazovali, kako v odnosih z Evropsko unijo delujeta mehak in trd pristop".

Italija je leta 2016 v skupni evropski proračun prispevala okoli 14 milijard evrov, kar je manj kot odstotek njihovega bruto nacionalnega dohodka. Iz proračuna pa je nato lahko črpala okoli 11,6 milijarde evrov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Z ladje le 27 otrok

Italijanski notranji minister Matteo Salvini prebežnikom, ki so obstali na ladji Diciotti v pristanišču v Catanii, namreč ne dovoli izkrcanja. Za zdaj je z ladje v sredo spustil le 27 otrok brez spremstva.

Ladja Diciotti je od ponedeljka v sicilijanskem pristanišču, pred tem je več dni krožila po odprtem morju in čakala na dovoljenje za vplutje v eno izmed pristanišč. Salvini terja obljubo drugih članic EU-ja, da bodo sprejele rešene migrante, dotlej jih ne namerava spustiti na kopno.

